В Перу нашли захоронение принесенных в жертву детей

Это самое большое захоронение подобного плана.

Археологи нашли на севере Перу 227 принесенных в жертву детей, сообщает AFP. Захоронение нашли недалеко от столицы империи чиму, существовавшей до конца XV века. По-видимому, их принесли в жертву, чтобы умилостивить богов, наславших на земли чиму наводнение. Это крупнейшее детское жертвоприношение, известное на сегодня. Несколько лет назад ученые нашли поблизости другое захоронение, в котором было 140 принесенных в жертву детей и 200 лам.

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Культура чиму существовала на территории современного Перу примерно с 900 года и до завоевания государства инками в 1470 году. Столица империи чиму Чан-Чан была крупнейшим городом доколумбовой Южной Америки. Ее жители были искусными металлургами, ювелирами, ткачами и гончарами; они выплавляли бронзу, медь и сплавы золота, делали изящные керамические статуэтки и фигурные сосуды. В империи было развитое сельское хозяйство, чиму строили оросительные системы и резервуары для хранения воды. Они выращивали бобовые, бататы, хлопок. Кроме того индейцы охотились и занимались рыболовством, выходя в океан на тростниковых каноэ. Главным божеством людей чиму, по-видимому, была Луна. Также они поклонялись Солнцу, Морю и Земле. Помимо животных, богам приносили человеческие жертвы, детей и взрослых. По верованиям чиму, принесенные в жертву дети становились божествами.

В 2011 году археологи случайно нашли в городке Уанчако на севере Перу захоронение 42 детей и 76 лам. Оно находилось в полутора километрах от древней столицы чиму. Ученые продолжили раскопки и к моменту их окончания в 2016 году обнаружили на площади около 700 квадратных метров захоронения 140 детей и 200 лам. Изучив детали захоронения и останки детей и животных, исследователи пришли к выводу, что их принесли в жертву. Возможно, это произошло в течение дня, около 1450 года. Археологи предположили, что грандиозное жертвоприношение устроили, чтобы задобрить богов и прекратить наводнение, вызванное Эль-Ниньо. Судя по результатам антропологических исследований и изотопного анализа дети были родом не из столицы, а откуда-то из предгорий Анд.

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Теперь перуанские исследователи рассказали о 227 детях, которых также принесли в жертву недалеко от столицы империи, в одном из районов Уанчако, Пампа ла Круз. История повторилась: летом 2018 года археологи нашли скелеты 56 детей, а всего их оказалось 227. По словам руководителя раскопок Ферена Кастийо (Feren Castillo), археолога проекта Programa Arqueologico Huanchaco, в жертву принесли детей от четырех до 14 лет, вероятно, чтобы успокоить богов, наславших на чиму наводнение. Обряд совершили в дождливую погоду, а мертвых детей положили лицом к морю. У некоторых из них сохранилась кожа и волосы. Кастийо не исключает, что археологи нашли не все останки. Предположительно, детей принесли в жертву между 1200 и 1400 годами.

Наряду с империей чиму на территории современного Перу существовали и другие государства. Несколько лет назад археологи нашли в центре столицы страны Лимы захоронения культуры ичма, которая существовала с 1000 по 1450 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые поняли, зачем инки изувечивали черепа.