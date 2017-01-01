Грязный воздух влияет на психическое здоровье

Чем грязнее воздух, тем больше риск депрессий и биполярных расстройств.

Учёные из Чикагского университета провели длительное исследование в США и Дании. Им удалось обнаружить связь между уровнем загрязнения воздуха и психическим здоровьем. Так, в районах обеих стран с особенно грязным воздухом зафиксировано больше случаев депрессии и биполярного расстройства личности.

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В Дании этот эффект выражен даже ярче. Жизнь в месте с загрязнённым воздухом в возрасте с 0 до 10 лет двое увеличивает риск развития шизофрении и расстройства личности.

Учёные анализировали два набора данных из двух стран. Первый получили из базы данных медицинского страхования США за 11 лет. Это все жалобы и обращения 151 миллиона людей в течение их жизни. Второй — схожие данные об 1,4 млн людей 1979-2002 года рождения, которые к 10 годам продолжали жить в Дании.

Уровень загрязнения воздуха брали в соответствии с экологическими стандартами, принятыми в стране. Отслеживали, в каких районах находились респонденты в выбранный период, с помощью данных ID-карт.

Напомним, ранее сообщалось, что загрязнение воздуха влияет на уровень счастья.