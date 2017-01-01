Астрономы нашли звезду-карлик, которая чуть не столкнулась с Солнечной системой

Звезда-карлик прошла недалеко от Солнечной системы 80500 лет назад.

Комбинируя высокоточную астрометрию и адаптивную визуализацию с оптическим разрешением, астрономы обнаружили, что двойная система WISE J0720−0846, более известная как звезда Шольца, содержит T-карлик, что подтверждает предыдущие предположения. Об этом сообщается в статье, опубликованной на arXiv.org.

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Коричневые карлики являются промежуточными объектами между планетами и звездами. Астрономы в целом согласны с тем, что они являются субзвездными объектами, занимающими диапазон масс от 13 до 80 масс Юпитера. Один подкласс коричневых карликов (с эффективными температурами между 500 и 1500K) известен как T-карлики и представляет самые крупные и слабо отражающие свет субзвездные объекты из всех, обнаруженных до сих пор.

Исследования Т-карликов могут помочь астрономам лучше понять объекты вблизи спорной планеты/звезды, например, гигантский экзопланеты. Однако, не смотря на то, что на сегодняшний день обнаружено много коричневых карликов, T-карлики встречаются не так часто. Всего было идентифицировано только около 400 таких объектов.

Теперь же группа астрономов во главе с Трентом Дж. Дюпюи из Обсерватории TWINS сообщает об обнаружении еще одного Т-карлика. Используя телескоп Keck II и телескоп Канада-Франция-Гавайи (CFHT), они подтвердили, что у звезды Шольца есть спутник T-карлик.

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Расположенная на расстоянии около 22 световых лет от Земли, звезда Шольца (WISE J072003.20-084651.2 или WISE J0720−0846) представляет собой двойную систему с основной звездой красным карликом. Двоичная система известна своим пролетом Солнечной системы, который произошел около 70000 лет назад, когда она прошла мимо Солнца на расстоянии около 52000 а.е. В 2015 году исследователи предположили, что в системе находится спутник T-карлика, а новые наблюдения, сделанные командой Дюпюи, теперь предоставляют доказательства, подтверждающие это предположение.

«В рамках наших постоянных усилий по измерению динамических масс для ультрахолодных карликов в течение последних нескольких лет мы проводили мониторинг WISE J0720−0846 с помощью Keck AO [адаптивная оптика] и широкополосной астрометрии CFHT», — пишут астрономы в статье.

Мониторинговая кампания дала важную информацию об основных параметрах звезды Шольца. Что наиболее важно, наблюдения дали точные индивидуальные динамические массы и улучшенное измерение расстояния.

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В частности, исследование показало, что система расположена на расстоянии около 22,17 световых лет и имеет умеренно эксцентричную орбиту с эксцентриситетом около 0,24 и периодом около 8,06 лет. Два компонента отделены друг от друга на 2,17 а.е.

Динамические массы первичной звезды и ее спутника были оценены в 99 и 66 масс Юпитера, соответственно. Эффективная температура менее массивного объекта была рассчитана около 1250K.

Результаты показали, что коричневым карликом действительно является T-карлик возрастом в несколько миллиардов лет, довольно массивный по сравнению с другими подобными объектами этого типа. Это позволило ученым оценить параметры недавнего близкого столкновения бинарного объекта с Солнечной системой. Согласно исследованию, звезда Шольца прошла в пределах 68 700 а.е. от Солнца около 80 500 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли недостающую часть Вселенной.