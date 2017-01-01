Ученые: Оптимисты живут дольше

Многолетнее исследование показало, что позитив продлевает жизнь.

Многие уверены, что здоровье и долголетие связаны с тем, как человек воспринимает мир. Новое исследование, о котором рассказывает Eurek Alert, подтверждает эту идею. Проанализировав большой массив данных, специалисты из Бостонского университета пришли к выводу, что оптимисты с гораздо большей вероятностью доживают до преклонных лет.

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В исследовании приняли участие 69 744 женщины и 1429 мужчин. Ученые опросили их с целью выяснить уровень оптимизма, общее состояние здоровья и наличие вредных привычек. Затем женщин отслеживали в течение 10 лет, а мужчин — в течение 30 лет. В конце этого срока авторы сравнили уровень первоначального оптимизма и продолжительность жизни.

Оказалось, что самые оптимистичные мужчины и женщины жили на 10-15% дольше, а их шансы достичь 85-летнего возраста были на 50-70% выше.

Результаты сохранились и тогда, когда исследователи учли влияние возраста, уровня образования, физического и психического здоровья, привычки и рацион участников.

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По словам ученых, оптимистичный настрой следует считать одним из важнейших факторов, гарантирующих здоровое старение. Однако как именно он продлевает жизнь, пока неясно. Возможно, оптимистичные люди лучше переживают стресс или имеют более здоровые привычки.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена одна из причин пессимизма.