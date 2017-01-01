Физики подтвердили возможность передачи данных через черные дыры

Правда, информация должна быть очень короткой.

Если вы хотите передать сообщение через «кротовую нору», вам лучше формулировать мысль кратко.

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При определенных условиях через гипотетическую «кротовую нору», связывающую черные дыры, расположенные в различных Вселенных, может быть передано сообщение, выяснили физики. К сожалению, эти результаты показывают, что лишь небольшое количество информации (измеренной в квантовых битах, или кубитах), может быть отправлено таким образом.

«В наших расчетах мы пришли к неутешительным выводам, в том смысле, что через «кротовую нору» возможна передача лишь одного или двух кубитов информации», - сказал один из авторов нового исследования Сэм ван Лёвен (Sam van Leuven) из Витватерсрандского университета, ЮАР.

Обычно при попадании какого-либо объекта в черную дыру он оказывается в конечном счете в ее центре, в точке с бесконечной плотностью, известной как сингулярность, и никогда не возвращается к «прежней жизни». Однако, если черная дыра связана с другой черной дырой через «кротовую нору», и траектория сообщения окажется «правильной», то теоретически такое сообщение может выйти с другой стороны «кротовой норы» - возможно, в другой Вселенной.

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Проведенные командой Ван Лёвена расчеты показали, что лишь несколько битов информации могут быть переданы таким образом – значительно меньше, чем было показано в предыдущих исследованиях, выполненных с использованием других методов. Кроме того, исследователи обнаружили, что отправка информации изменяет сами черные дыры. Масса отправляющей информацию черной дыры растет, а принимающей – уменьшается с каждым новым сообщением. После отправки первого сообщения принимающая информацию черная дыра теряет примерно 30 процентов своей массы, а при приеме последующих сообщений продолжает терять массу до полного испарения, после которого дальнейшая передача информации становится невозможной, указывают авторы.

Исследование доступно на arxiv.org и было представлено к публикации в журнал Journal of High Energy Physics.

Напомним, ранее сообщалось, что черные дыры могут расти за счет других дыр.