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Физики подтвердили возможность передачи данных через черные дыры

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Правда, информация должна быть очень короткой.
Через кротовую нору можно передать информацию
Через кротовую нору можно передать информацию
astronews.ru

Если вы хотите передать сообщение через «кротовую нору», вам лучше формулировать мысль кратко.

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При определенных условиях через гипотетическую «кротовую нору», связывающую черные дыры, расположенные в различных Вселенных, может быть передано сообщение, выяснили физики. К сожалению, эти результаты показывают, что лишь небольшое количество информации (измеренной в квантовых битах, или кубитах), может быть отправлено таким образом.

«В наших расчетах мы пришли к неутешительным выводам, в том смысле, что через «кротовую нору» возможна передача лишь одного или двух кубитов информации», - сказал один из авторов нового исследования Сэм ван Лёвен (Sam van Leuven) из Витватерсрандского университета, ЮАР.

Обычно при попадании какого-либо объекта в черную дыру он оказывается в конечном счете в ее центре, в точке с бесконечной плотностью, известной как сингулярность, и никогда не возвращается к «прежней жизни». Однако, если черная дыра связана с другой черной дырой через «кротовую нору», и траектория сообщения окажется «правильной», то теоретически такое сообщение может выйти с другой стороны «кротовой норы» - возможно, в другой Вселенной.

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Проведенные командой Ван Лёвена расчеты показали, что лишь несколько битов информации могут быть переданы таким образом – значительно меньше, чем было показано в предыдущих исследованиях, выполненных с использованием других методов. Кроме того, исследователи обнаружили, что отправка информации изменяет сами черные дыры. Масса отправляющей информацию черной дыры растет, а принимающей – уменьшается с каждым новым сообщением. После отправки первого сообщения принимающая информацию черная дыра теряет примерно 30 процентов своей массы, а при приеме последующих сообщений продолжает терять массу до полного испарения, после которого дальнейшая передача информации становится невозможной, указывают авторы.

Исследование доступно на arxiv.org и было представлено к публикации в журнал Journal of High Energy Physics.

Напомним, ранее сообщалось, что черные дыры могут расти за счет других дыр.

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Теги: черная дыра
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