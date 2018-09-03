Признаков темной энергии найти не удалось

Так называемая пятая сила может и не существовать.

Эксперимент, ставящий целью обнаружение загадочной темной энергии – так называемой «пятой силы», действующей на материю помимо гравитации, электромагнитных сил, а также сильного и слабого внутриядерных взаимодействий – не выявил признаков ее присутствия, и это позволяет наложить серьезные ограничения на ряд современных моделей темной энергии.

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Считается, что темная энергия отвечает за расширение Вселенной, противодействуя гравитации, и на этом основании она считается пятой силой, действующей на материю. И хотя на темную энергию, согласно оценочным расчетам, приходится примерно 68 процентов Вселенной, эта сила до сих пор приводит ученых в недоумение.

В этом новом эксперименте ученые из Великобритании решили проверить предположение, согласно которому действие темной энергии проявляется слабее в местах с повышенной концентрацией материи, таких как планеты, и сильнее - в областях с низкой концентрацией частиц, таких как близкие к состоянию вакуума пустоты космического пространства. (Другими словами, это означало бы, что темная энергия работает прямо противоположно гравитации.) Используя настольную экспериментальную установку, расположенную в цокольном этаже лондонской лаборатории Имперского колледжа Лондона, исследователи поместили металлическую сферу размером с теннисный мяч и единичный атом в вакуумную камеру, чтобы наблюдать действие темной энергии на отдельный атом.

Если бы между атомом и металлической сферой действовала «пятая сила», атом слегка отклонился бы при приближении к сфере – однако эксперимент не выявил такого отклонения.

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«Этот эксперимент, связывающий атомную физику и космологию, позволил нам исключить обширный класс моделей, предлагавшихся для объяснения природы темной энергии, а также позволит нам наложить ограничения на еще большее число моделей темной энергии», - рассказал один из авторов работы Эдмунд Копланд (Edmund Copeland), профессор физики Ноттингемского университета, Великобритания, в сделанном заявлении.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Напомним, ранее физики предположили, что темной материи может и не существовать.