Растения начали вымирать в сотни раз быстрее

Вымирание происходит в 350 раз быстрее, чем в среднем в истории.

Нам, жителям городов, это может быть незаметно, однако в последние годы разнообразие видов стремительно падает. Процесс развивается с такой скоростью, что ученые уже всерьез называют его шестым массовым вымиранием в истории жизни на Земле. Под угрозой скорого исчезновения оказалось более миллиона видов.

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Не внушают надежд и результаты новой работы, опубликованной в журнале Current Biology. Ее авторы — биолог из Университета Маккуори Йохан Леру (Johannes Le Roux) и его коллеги из Австралии и ЮАР — показали, что вымирание растений происходит сегодня в 350 раз быстрее, чем в среднем в истории.

Дать такую оценку непросто. Данные о прошлом биосферы и предыдущих вымираниях остаются фрагментарными. Да и сами виды распределены весьма неравномерно: на острове Мадагаскар, например, обитает более 12 тысяч видов растений, 80 процентов которых не встречается более нигде в мире. А на острове Великобритания — менее двух тысяч видов растений, а эндемиков из них — менее пяти процентов. Такие оазисы биоразнообразия, как Мадагаскар, особенно хрупки и оказываются «горячими точками» вымирания.

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Авторы проанализировали информацию почти о 300 сравнительно недавних вымираниях различных видов растений. Обнаружилось, что ключевыми факторами этого выступает деятельность человека: сельское хозяйство и урбанизация — как в «горячих» точках, так и в «холодных», не отличающихся биоразнообразием. И происходит это куда быстрее, чем считалось. Особенно уязвимыми оказались травянистые растения. Утрату их видов ученые называют одним из самых опасных вызовов, стоящих перед человечеством.

Напомним, ранее ученые выяснили, что цветы оказались современниками динозавров.