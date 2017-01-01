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Ученые нашли рецептор боли и научились его отключать

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От боли можно избавиться.
Боль можно устранить
Боль можно устранить
newsyou.info

Шведские ученые опубликовали статью, в которой рассказали о новом открытии. Исследователи обнаружили новый рецептор боли расположенный в коже человека. Он реагирует на различного рода повреждения, такие как уколы и удары.

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”Наше исследование показало, что чувствительность к боли проявляется не только в нервных окончаниях, но и в ранее неизвестном рецепторе. Это открытие меняет наше понимание клеточных механизмов физической чувствительности, и может стать ключом к новой терапии против хронической боли”, — рассказал соавтор опубликованной статьи, профессор кафедры медицинской биохимии и биофизики Каролинского института Патрик Эрнфорс.

Также исследователи провели полноценную работу по описанию механизмов активации рецептора и того, как он направляет электрические импульсы в центральную нервную систему человека. Так, заблокировав его работу, ученые наблюдали общее снижение чувствительности к различного рода боли.

Напомним, ранее ученые выяснили, что комедии и сериалы вызывают боль.

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Теги: боль
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