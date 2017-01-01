Источником жизни для галактики может быть Земля

Возможно, мы первые начали заселять эту галактику.

Согласно последнему исследованию, наша планета вполне может оказаться донором жизни в галактике. Жизнь способна распространяться самыми разными способами, а Земля, как известно, ей не обделена. Ученые считают, что наша планета является основным поставщиком жизни в галактике Млечный Путь. Возможно ли такое? Новые доказательства, о которых расскажем в этой статье, косвенно подтверждают данную теорию.

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На нашу планету за всю ее историю падало огромное количество комет. Не исключено, что миллионы лет назад одна или несколько комет несли на себе большое количество органических соединений. Благодаря падению на дно океана, эти химические соединения взаимодействовали с водой, а это, как мы знаем, ключ к зарождению жизни.

Ученым давно известна гипотеза под названием панспермия. Согласно этой гипотезе, находящиеся на близком расстоянии друг от друга небесные тела могут обмениваться материалами и микроорганизмами. Это происходит вследствии падения на Землю астероидов и комет. Удары при падении могут быть настолько сильными, что в космос попадают обломки с земными микроорганизмами на них. Панспермия основывается на предположении ученых о том, что некоторые микроорганизмы способны выжить в условиях космического перемещения.

Солнце не стоит на месте. За последние 4,6 миллиарда лет небесное светило приблизилось к многим другим звездам неподалеку. Предположительно на окраинах звезд находится так называемое Облако Оорта — хранилище комет. Таким образом, сближение Солнца и других звезд способно менять траектории комет и направлять их в сторону проходящих мимо звездных систем.

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Отметим, что существование Облака Оорта не подтверждено инструментальным путем. При этом многие косвенные факты указывают на его существование.

Падения комет в океаны Земли и на разные материки позволили жизни перемещаться по планете. И, согласно теории панспермии, путешествовать на кометах или их обломках (образовавшихся при столкновени) через космическое пространство к другим мирам. Такого мнения придерживается автор исследования Роберт Зубрин, президент компании Pioneer Astronautics в Колорадо, США.

Земля может являться основным поставщиком жизни в галактике вот уже 3,5 миллиарда лет. Зубрин пришел к подобному выводу исходя из расчетов, учитывающих множество факторов, например среднюю звездную плотность рядом с Солнцем и состав звезд в нашей галактике.

Точное количество комет в облаке Оорта не известно. Однако, в исследовании выдвинуто предположение об одном триллионе. Зубрин использовал всю имеющуюся у него информацию чтобы рассчитать как часто происходят столкновения звезд и понять их последствия.

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Расчеты показали, что недалеко от нашей домашней звезды происходит примерно 47 звездных столкновений на один миллиард лет. А Земля, как известно, появилась 4,6 миллиардов лет назад. Таким образом, столкновения происходят каждые 21 миллион лет.

Что, не можем не отметить, совпадает с периодами массового вымирания жизни на Земле. Сегодня ученые полагают, что дожди из комет явились причиной вымирания динозавров 66 миллионов лет назад, а также ответственны за предыдущие массовые вымирания.

Солнце массивнее чем 90% звезд Млечного Пути. Это означает, что Облако Оорта рядом с ним больше, чем рядом с другими звездами. А значит наше Солнце может быть основным поставщиком жизни при звездных столкновениях, отправляя в другие солнечные системы в три раза больше комет.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа планета, где появилась первая жизнь в Солнечной системе.