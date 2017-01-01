Ученые засекли гравитационные волны от падающей в черную дыру звезды

Нейтронная звезда погибла, но ее волны удалось зафиксировать детектором.

Физики, работающие на детекторах LIGO и Virgo, сообщают о возможной регистрации гравитационных волн, возникших в процессе гибели нейтронной звезды, упавшей в недра соседней черной дыры. Прежде удавалось наблюдать лишь гравитационные волны, созданные слияниями двух черных дыр или двух нейтронных звезд, так что качественный сигнал от двойной системы, содержащей и дыру, и нейтронную звезду, получен впервые.

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Стоит сказать, что в апреле 2019 года ученые уже фиксировали слабый сигнал, который мог быть связан с гибелью нейтронной звезды в черной дыре, однако строго подтвердить его до сих пор не удалось. Сообщается, что новые данные намного надежнее.

По оценкам физиков, зарегистрированная наземными инструментами слабая «рябь» пространства-времени с большой вероятностью вызвана катастрофической смертью нейтронной звезды в системе, находящейся от нас на расстоянии в 900 миллионов световых лет, в области неба, ограниченной 23 квадратными градусами.

Теперь астрономы пытаются внимательно рассмотреть это обширное пространство (для сравнения, полная Луна занимает около 0,2 квадратного градуса), чтобы обнаружить излучение, которое могло быть создано тем же процессом и способно подтвердить находку гравитационных детекторов.

Предполагается, что наблюдения гравитационных волн, исходящих от подобных двойных систем, помогут уточнить постоянную Хаббла и лучше понять природу ускоряющегося расширения нашей Вселенной и темной энергии.

Напомним, ранее сообщалось, что гравитационные волны не смогли доказать наличие других измерений.