Юпитер мог поглотить другую планету при формировании

Неоднородность ядра планеты подтолкнуло на мысль о поглощении.

Ядро Юпитера представляет собой причудливую смесь твердых пород с газообразным водородом. И история о том, как это получилось, пака не раскрыта.

Читай также: Ученые узнали, когда Солнце поглотит Землю

Но теперь ученые предполагают, что газовый гигант поглотил другую планету во время столкновения, около 4,5 миллиарда лет назад, когда формировалась наша Солнечная система.

Гипотеза могла бы, наконец, объяснить, почему ядро ​​планеты настолько фрагментировано, а также пролить свет на самые ранние дни Солнечной системы.

Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature, группа астрономов из Японии, Китая, Швейцарии и США использовала данные космического зонда НАСА «Юнона» для исследования структуры и состава Юпитера.

Они проверили другие возможные объяснения того, как внутреннее ядро ​​Юпитера стало настолько размытым, например, постепенная эрозия, вызванная высокоскоростными ветрами, или возможность того, что ядро ​​содержало газ с самого начала.

Читай также: У Юпитера нашли задержку в росте

Но обнаруженное учеными древнее ударное воздействие не только является правдоподобным объяснением, но и может быть тем, которое лучше всего соответствует данным наблюдений.

«Моделирование такого сценария приводят к внутренней структуре, которая согласуется с размытым ядром, сохраняющимся в течение миллиардов лет», — пишет команда в исследовании.

«Мы предполагаем, что столкновения планет были обычным явлением в молодой Солнечной системе, и что подобное событие могло произойти и для Сатурна, способствуя структурным различиям между Юпитером и Сатурном».

Напомним, ранее ученые выяснили, что Юпитер лишил Солнечную систему планеты.