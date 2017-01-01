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Раскрыт способ предотвратить рак

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Изменение уровня сахара в крови препятствует росту раковых опухолей.
Раковую опухоль можно остановить
Раковую опухоль можно остановить
parashistay.ru

Ученые Техасского университета в Далласе (США) выяснили, что ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать развитие некоторых видов рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В ходе исследования лабораторных мышей с раком легких перевели на кетогенную (низкоуглеводную) диету с высоким содержанием жиров и средним содержанием белков. Животным также вводили препараты, понижающие уровень сахара в крови. Результаты показали, что это воспрепятствовало росту плоскоклеточной карциномы, хотя не уменьшило размеры опухоли.

Специалисты также изучили уровни глюкозы у 192 пациентов с плоскоклеточным раком легких или пищевода, а также у 120 пациентов с аденокарциномой легкого. В первом случае была выявлена корелляция между высоким уровнем сахаров в крови и худшей выживаемостью больных.

По словам исследователей, контроль за глюкозой является новым подходом по сдерживанию роста злокачественных клеток, что отличается от их прямого уничтожения. Это позволяет перевести рак в хроническое заболевание.

Напомним, ранее сообщалось, что с раком будут бороться при помощи вирусов.

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Теги: рак, сахар, глюкоза
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