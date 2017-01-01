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Раскрыты подробности новой игровой приставки Xbox

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Приставка будет поддерживать старые джойстики.
Презентация приставки
Презентация приставки
windowscentral.com

В июне Microsoft анонсировала новое поколение приставок под кодовым названием Project Scarlett. Они должны быть в 4 раза быстрее, чем Xbox One X. Теперь один из топ-менеджеров Microsoft рассказал, какие задачи стоят перед разработчиками.

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Создатели хотят обеспечить для будущей консоли высокую скорость загрузки игр. Максимальная частота кадров, которой они хотят достичь, — 60 кадров в секунду. Ещё одна важная для разработчиков задача — поддержка старых игр новой приставкой. Компания знает, что обратная совместимость очень ценна для геймеров. Project Scarlett также будет поддерживать старые контроллеры.

Начало продаж консоли нового поколения запланировано на осень 2020 года. Приставка должна выйти вместе с игрой Halo Infinite.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft представила игровую консоль Xbox нового поколения.

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Теги: Project Scarlett, Xbox
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