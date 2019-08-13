В NASA впервые запечатлели межпланетную ударную волну

За этим явлением охотились многие годы.

Группа из четырех космических аппаратов НАСА наконец смогла запечатлеть явление, на которое ученые «охотились» на протяжении нескольких лет - межпланетную ударную волну.

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Эти космические аппараты входят в состав миссии НАСА, известной как Magnetospheric Multiscale mission (MMS), которая была запущена в космос в 2015 г. Основной целью этой миссии является изучение магнитной обстановки в окрестностях Земли. Для достижения этой цели используются четыре идентичных спутника, которые совместно составляют карту изменения параметров магнитного поля в пространстве.

Явление, известное как межпланетная ударная волна, возникает при взаимодействии между двумя различными участками потока заряженных частиц, постоянно проистекающего со стороны Солнца и называемого солнечным ветром.

Когда быстро движущийся участок потока солнечного ветра догоняет более медленно движущийся участок, он передает часть энергии этому «медленному» участку и формирует ударную волну, считают ученые. В ходе наблюдений, проводимых в январе 2018 г., космические аппараты MMS запечатлели вид, указывающий на такой процесс передачи энергии.

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И хотя наблюдения, на которых основано данное исследование, были проведены довольно давно, в будущем команда надеется наблюдать межпланетную ударную волну довольно часто – с периодичностью примерно один раз в неделю. Астрономы надеются, что будущие наблюдения, проведенные при помощи этих космических аппаратов, позволят провести более глубокий анализ свойств этого явления.

Исследование опубликовано в журнале JGR Space Physics; главный автор Ян Дж. Коэн (Ian J. Cohen).

Напомним, ранее сообщалось, что пузыри из соседней галактики смотрят на Землю.