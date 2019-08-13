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В NASA впервые запечатлели межпланетную ударную волну

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За этим явлением охотились многие годы.
Зонды зафиксировали ударную волну
Зонды зафиксировали ударную волну
nasa.gov

Группа из четырех космических аппаратов НАСА наконец смогла запечатлеть явление, на которое ученые «охотились» на протяжении нескольких лет - межпланетную ударную волну.

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Эти космические аппараты входят в состав миссии НАСА, известной как Magnetospheric Multiscale mission (MMS), которая была запущена в космос в 2015 г. Основной целью этой миссии является изучение магнитной обстановки в окрестностях Земли. Для достижения этой цели используются четыре идентичных спутника, которые совместно составляют карту изменения параметров магнитного поля в пространстве.

Явление, известное как межпланетная ударная волна, возникает при взаимодействии между двумя различными участками потока заряженных частиц, постоянно проистекающего со стороны Солнца и называемого солнечным ветром.

Когда быстро движущийся участок потока солнечного ветра догоняет более медленно движущийся участок, он передает часть энергии этому «медленному» участку и формирует ударную волну, считают ученые. В ходе наблюдений, проводимых в январе 2018 г., космические аппараты MMS запечатлели вид, указывающий на такой процесс передачи энергии.

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И хотя наблюдения, на которых основано данное исследование, были проведены довольно давно, в будущем команда надеется наблюдать межпланетную ударную волну довольно часто – с периодичностью примерно один раз в неделю. Астрономы надеются, что будущие наблюдения, проведенные при помощи этих космических аппаратов, позволят провести более глубокий анализ свойств этого явления.

Исследование опубликовано в журнале JGR Space Physics; главный автор Ян Дж. Коэн (Ian J. Cohen).

Напомним, ранее сообщалось, что пузыри из соседней галактики смотрят на Землю.

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Теги: ударная волна, NASA, астрономия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.08.2019, 18:02
Оценка:  0
гость
Как заебала эта наса своим пиздежем,мы закрыты куполом какой нах ударная волна?
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