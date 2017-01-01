Холодные зимы и рекордная жара: Чем грозит ослабление Гольфстрима

Океанское течение достигло минимума за 1600 лет.

Мягкие зимы в Европе и хорошая рыбалка во Флориде зависят от теплого течения Гольфстрим. Однако в последние десятилетия его скорость снижается. Причины ясны — это деятельность человека. Теперь ученые разбираются в последствиях.

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Уже несколько десятилетий климатологи предсказывают замедление Гольфстрима — масштабного атлантического течения, которое несет теплую воду от восточного побережья Северной Америки к северо-западной Европе. Согласно новым данным, этот процесс уже начался. Как сообщает Phys.org, исследования показывают, что с середины XX века скорость Гольфстрима снизилась на 15%, достигнув минимума за 1600 лет.

Замедление Гольфстрима будет иметь серьезные последствия по обе стороны Атлантики. Европу ожидают более холодные зимы, а восток США и Флорида столкнутся с новыми рекордами жары.

Кроме того, этот процесс ухудшит последствия роста уровня моря в Северной Америке.

Есть и плюсы: отдельный вопрос заключается в том, как изменения океанских течений повлияют на количество ураганов. Обычно теплые воды Гольфстрима служат «топливом» для тропических штормов. Вероятно, по мере замедления течения ураганов у берегов США станет меньше.

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Несмотря на то, что у ученых нет сомнений в происходящих изменениях климата и их антропогенной природе, конкретные причины падения скорости Гольфстрима остаются предметом споров.

Возможно, это естественные колебания, но, скорее, проблема связана с ускоренным таянием гренландских ледников. В результате этого в океан попадает много пресной воды, замедляющей океанскую циркуляцию.

Среди климатологов нет единого мнения о том, когда Гольфстрим серьезно замедлится или полностью остановится. Некоторые климатические модели предсказывают, что это произойдет уже в ближайшие десятилетия, однако большинство специалистов сомневаются в этих прогнозах.

Есть, однако, опасная тенденция: многие согласны, что в отличие от таяния ледников или повышения уровня моря, остановка Гольфстрима может произойти очень резко после достижения переломного момента. По данным климатических реконструкций, в прошлом такое уже происходило.

Один из самых эффективных способов борьбы с глобальным потеплением — изменения рациона. Согласно новым расчетам, если все жители США перейдут с мяса на его растительные аналоги, это будет равносильно удалению с дорог 60 млн автомобилей.

Напомним, ранее ученые выяснили, когда полностью растают льды Арктики.