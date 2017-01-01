Археологи нашли в Иерусалиме следы древней войны

Войска вавилонян разрушили Первый храм .

Группа археологов из университета Северной Каролины в Шарлотте, ведущие раскопки на горе Сион в Иерусалиме, объявили о находке археологических свидетельств взятия города вавилонской армией в 586 году до н.э. Это нечастое событие, о нем стоит рассказать.

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Иерусалим был взят войском вавилонского царя Навуходоносора II после длительной осады. Царю едва ли была нужна эта вечно неблагонадежная земля, вместе с ее обитателями, но он стремился обезопасить свои фланги в противостоянии с Египтом. Непосредственным результатом взятия стало разрушение значительной части города, включая Первый Храм, и насильственное переселение нескольких десятков тысяч оставшихся в живых евреев в глубь вавилонской территории, давшее начало еврейской диаспоре.

Археологи обнаружили на горе Сион в южной части Иерусалима слой пепла и углей. Там же были обнаружены черепки, бытовая утварь и даже драгоценности, которые едва ли могли быть брошены хозяевами при обычном пожаре.

О причинах происшествия красноречиво говорили найденные там же наконечники стрел — ровно такие-же, «скифской формы», использовались вавилонянами в то время.

Наконечник вавилонской стрелы phys.org

Археологи полагают, что найденное местонахождение может быть приурочено к конкретному событию из-за уникального сочетания найденных артефактов и материалов — глиняной посуды и ламп, наряду с углями, пеплом и наконечниками.

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Исследователи утверждают, что местоположение находки исключает альтернативные объяснения артефактов.

«Мы знаем, где проходила древняя стена, — отметил Шимон Гибсон, профессор истории из Университета Северной Каролины, — поэтому мы знаем, что находимся в городе. Мы знаем, что это […] юго-западный район города железного века».

Слой пепла и углей, аналогично, не является убедительным доказательством вавилонской атаки сам по себе, но значит гораздо больше при сопоставлении с другими находками.

«Для археологов этот слой может означать множество разных вещей, — говорит Гибсон. Это могут быть пепельные отложения, выброшенные из печи, или это могут быть остатки сожженного мусора. Однако в этом случае сочетание пепельного слоя, полного артефактов, смешанного с наконечниками стрел, указывает на какое-то масштабное разрушение. Никто не бросает золотые украшения, и ни у кого нет стрел в бытовых отходах».

Ознакомиться с подробностями можно в сообщении портала phys.org.

Напомним, ранее сообщалось, что было обнаружено самое раннее изображение Иисуса Христа.