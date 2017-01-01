Черная дыра в центре Млечного пути стала активной

Это первый зарегистрированный случай.

Используя телескоп Кека на Гавайских островах, астрономы обнаружили яркую вспышку сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного пути. Это первый случай в истории, когда учёным удалось зафиксировать активность чёрной дыры и её взаимодействие с небесными телами.

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«У нас есть две гипотезы. Первая заключается в поглощении части материи звезды S0-2, приблизившейся к чёрной дыре в мае прошлого года. Вторая не исключает поглощения облака газа G2, которое расположилось на опасном расстоянии от области ещё пять лет назад», — заявил астроном Тун До из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

И открытое в 2011 году облако G2, и обнаруженная около 20 лет назад звезда S0-2 могли стать «жертвами» чёрной дыры. «Симптомом» этого события стало возникновение ярких вспышек в силе инфракрасного свечения. Случай интересен для астрономов тем, что большинство известных чёрных дыр находится в состоянии сна и не проявляет активности. В случае с Sgr A* всё намного интереснее.

По подсчётам учёных, расположенная в центре Млечного Пути звезда в четыре миллиона раз тяжелее Солнца и находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Вокруг Sgr A* находятся десятки звёзд и крупных облаков газа, постоянно курсирующих на критическом расстоянии от дыры.

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Поглощение объектов может дать специалистам шанс лучше изучить структуру выбросов чёрной дыры и сам механизм исчезновения небесных тел. Дальнейшее поведение данной области предсказать сложно из-за отсутствия телескопа необходимой силы. Размещённый на «священной горе» и строящийся 30-метровый мегателескоп TMT сейчас заблокирован религиозными активистами.

Вместе с ним астрономы потеряли доступ и к мощным аналогам. На решение конфликта, по мнению исследователей, есть всего несколько недель, поскольку возможности изучить подобное явление и поведение чёрной дыры может больше не произойти за всю дальнейшую эволюцию человечества.

Напомним, ранее сообщалось, что из центра Млечного пути вылетела звезда.