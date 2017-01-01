Изменение климата сделает опасным полеты на самолете

Турбулентность из-за изменения климата станет нормой.

Десятого марта из Стамбула в Нью-Йорк стартовал рейс компании Turkish Airlines. Всего за 45 минут до конца полета лайнер попал в зону сильной турбулентности, из-за чего травмы получили 28 пассажиров и два члена экипажа. Согласно новому исследованию, такие инциденты могут стать более распространенными в небе над Северной Атлантикой из-за антропогенного изменения климата

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Ученые Редингского университета обнаружили статистически значимое увеличение вертикального сдвига ветра на высоте полета лайнеров над Северной Атлантикой. Изменения здесь могут оказать существенное влияние на авиацию, так как в среднем за сутки водоем пересекают около трех тысяч рейсов. Ученые сфокусировались на Северной Атлантике по двум основным причинам: это самый загруженный в мире международный коридор полетов, и рейсы, пересекающие океан в этом регионе, часто попадают в турбулентные потоки.

Связь изменения климата с ростом количества зон турбулентности объясняется довольно просто. Разность температур между экватором и Северным полюсом обеспечивает движение воздушных масс, известное как тепловой ветер. В общем, чем больше температурный контраст между экватором и полюсом, тем быстрее поток воздуха будет перемещаться с запада на восток через Северную Атлантику.

Британские ученые показали, что на больших высотах, включая нижнюю стратосферу над Северным полюсом, температура снижается в ответ на быстрое изменение климата в Арктике. Между тем верхняя тропосфера над экватором характеризуется повышением средних температур. Значит, между этими двумя частями растет температурный контраст.

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Еще ниже в тропосфере происходит обратное: температурные изменения ослабляют температурный градиент и, как ожидается, замедляют поток воздуха. Это ослабление в последние годы привлекло большое внимание средств массовой информации. Когда эти два явления суммируются, между ними возникает баланс, поэтому большинство исследований по этой теме находят только небольшие сдвиги в скоростях и местоположении потока воздуха в последние годы.

Но скорость потока воздуха в верхней части атмосферы увеличивается. Поскольку авиалайнеры курсируют между верхней тропосферой и нижней стратосферой, исследование показывает, что они могут быть отброшены большим сдвигом ветра в переходной зоне. Данные ученых подтверждаются и другими исследованиями, которые констатировали повышение скорости ветра на высоте полета авиалайнеров на 15 процентов за последние 40 лет.

Напомним, ранее ученые заявляли, что самолеты перестанут летать из-за магнитных бурь.