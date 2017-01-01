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Темная материя существовала до Большого взрыва - физики

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Новую теорию происхождения темной материи предложили ученые.
Карта распространения темной материи
Карта распространения темной материи
AMNH

Ученые Университета Джона Хопкинса предположили, что темная материя могла существовать в виде неизвестных частиц за доли секунды до Большого взрыва. Об этом сообщает издание Science Alert.

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По мнению исследователей, гипотеза может объяснить сам механизм Большого взрыва. Согласно общепринятой модели, в первые 10 в минус 36-й степени секунды существования Вселенной произошла инфляция, то есть экспоненциальное расширение пространства. Однако в новой работе предполагается, что Большим взрывом следует называть условия, существующие в конце инфляции.

Если считать, что темная материя была создана после Большого взрыва, то физики давно бы обнаружили ее в ходе экспериментов с ускорителями элементарных частиц. Вместо этого темная материя могла бы существовать в виде скалярных частиц с нулевым спином, которые в большом количестве появились во время инфляции. Их присутствие можно обнаружить с помощью астрономических наблюдений.

До сих пор неизвестно, что представляет собой темная материя, и это является одной из главных нерешенных задач современной физики. Считается, что она может включать в себя трудно обнаруживаемые объекты из обычного вещества, а также не открытые элементарные частицы. В последнем случае темная материя взаимодействует с обычным барионным веществом только через гравитационные силы.

Напомним, ранее сообщалось, что существование темной материи подтвердили.

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Теги: темная материя, Большой взрыв, Вселенная
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