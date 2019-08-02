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В Китае создают гибрид обезьяны с человеком

Комментариев: 6
Это нужно для выращивания органов.
Кадр из фильма Планета обезьян Война
Кадр из фильма Планета обезьян Война
Скриншот видео

Испанская ежедневная газета El País заявила, что в Китае были созданы химерные эмбрионы — частично человеческие и частично обезьяньи. По данным издания, работы проводила команда под руководством испанского биолога Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте, профессора Католического университета Мурсии (Испания) и Института Солка (США).

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Исписуа Бельмонте давно исследует возможность выращивания человеческих органов в организме животных. Для этого эмбриональные стволовые клетки вводят в эмбрион другого вида.

Чтобы дать человеческим клеткам возможность для роста, исследователи «отключают» в организме животного образование определенных типов клеток.

Опыты с зародышами свиней, проведенные несколько лет назад, закончились не вполне удачно, поэтому ученые переключились на обезьян, которые с генетической точки зрения намного ближе к человеку. Пока неизвестно, какой именно вид использовался в эксперименте, но, судя по всему, это был какой-то макак или другая нечеловекообразная обезьяна.

Статья с результатами исследования пока не опубликована, так что подробностей о нем известно немного.

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Однако, по словам источников El Pais, о рождении гибридов между обезьяной и человеком речи не идет: все химерные эмбрионы были уничтожены после двух недель развития и изучения.

Пока неясно, какой именно была цель эксперимента. Возможно, Исписуа Бельмонте продолжает работать над проектом животных-доноров, которые будут обеспечивать людей органами для трансплантации. Однако некоторые коллеги полагают, что у исследования более фундаментальные цели, например, решение вопросов об эволюционной дистанции и межвидовых барьерах.

Испанские исследователи неслучайно отправились в Китай ради проведения своего спорного опыта. В США федеральное финансирование подобных исследований находится под запретом, а в Евросоюзе на них наложены строгие ограничения. В то же время Китай славится своими мягкими требованиями к этике биологических и медицинских экспериментов.

Напомним, ранее сообщалось, что умерла старейшая горилла-невольница.

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Теги: обезьяны, Китай
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Комментариев (6)
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русский  (аноним)  02.08.2019, 18:25
Оценка:  0
русский
А Я бля кто по вашему!!! Алло китайцы сраныя! Я уже готов, меня уже сдалали Пу и гимнастка! Я злоебучисмрадно бздю вам в нос реактивной струей капусты с молоком! Скрещивают они, а то смотртте руку по локоть в сраку как аньке седаковой! Гыгыгыгы
Od-gol    02.08.2019, 18:19
Оценка:  -1
Od-gol
Так сам же Путин открыто заявил, что население России делится на соратников и бандар-ло
гость  (аноним)  02.08.2019, 17:51
Оценка:  +2
гость
кацапоеректусы
Nikolas_Adver    02.08.2019, 17:39
Оценка:  0
Nikolas_Adver
зачем? бандерорагули. или бандерлоги. и название уже придумывать не надо)))))
Кайдаш    02.08.2019, 17:20
Оценка:  -1
Кайдаш
Пол-раши во главе с Пуйлом - не нужно изобретать велосипед )))
Кайдаш    02.08.2019, 17:18
Оценка:  -2
Кайдаш
А у нас уже есть несколько таких гибридов )))
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