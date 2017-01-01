Названа главная опасность похмелья

Оно снижает память и ухудшает когнитивные функции.

Ученые Технологического университета Суинберна в Австралии выяснили, что похмелье снижает функции мозга и ухудшает память. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Читай также: Интересный факт дня: От похмелья страдают даже насекомые

В ходе исследования более ста посетителей баров в развлекательном районе города Брисбена (Австралия), которые употребляли алкоголь накануне, прошли онлайн-опрос и тестирование когнитивных функций, в том числе памяти и исполнительных функций. Последние позволяют планировать действия в соответствии с целью и избирательно уделять внимание нужным стимулам.

Оказалось, что у тех людей, кто имел наиболее высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом ими воздухе, результаты теста были самыми низкими. По словам ученых, результаты исследования продемонстрировали, что похмелье ухудшает сложное поведение, то есть затрудняет способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие действия.

Исследовательская группа планирует продолжить изучать влияние похмелья на функции мозга, пригласив к участию в тестировании большее количество добровольцев.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяные слоны затоптали деревню, распив 500 литров алкоголя.