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Рядом с Землей нашли пригодную для жизни планету

Комментариев: 4
Рядом - по астрономическим меркам.
Планета находится на расстоянии 31 световой год от Земли
Планета находится на расстоянии 31 световой год от Земли
phys.org

Международная группа астрономов сообщила о первой потенциально обитаемой планете, которая удалена от Земли на расстояние 31 светового года. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Экзопланета GJ 357 d была обнаружена в начале 2019 года с помощью транзитного метода, который заключается в поиске космических объектов, проходящих на фоне диска родительской звезды. Она относится к классу суперземель, которые значительно превышают Землю по своей массе. Планета обладает плотной атмосферой, которая может оказаться пригодной для существования живых организмов.

GJ 357 d находится в зоне обитаемости (зоне Златовласки) — области космоса, которая располагается в оптимальной близости от звезды, чтобы на планете могла существовать жидкая вода. Экзопланета вращается вокруг карликовой звезды спектрального класса М (красные звезды) с периодом 55,7 дня. Кроме GJ 357 d, в системе находятся еще две планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что древняя звезда поставила астрономов в тупик.

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Теги: звезда, планета, Земля
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Комментариев (4)
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Nikolas_Adver    01.08.2019, 16:12
Оценка:  0
Nikolas_Adver
бороться и искать, найти и перепрятать....)))) нахрена она нам нужна? свою землю и солнечную систему изучайте
гость  (аноним)  01.08.2019, 16:03
Оценка:  -1
гость
15-48 скоро тайга выгорит до Масквы, тогда и планета побольше покажется близко
мидори    01.08.2019, 15:48
Оценка:  0
мидори
путин кому то обещал марс покорить... может лучше на эту?вяликой нации планету побольше
Go_west    01.08.2019, 15:32
Оценка:  +2
Go_west
Когда полетим - поглядеть на родственников....?
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