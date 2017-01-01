У ребенка из челюсти удалили опухоль с 526 зубами

Причины аномального развития тканей неизвестны.

Медики удалили у семилетнего мальчика из нижней челюсти опухоль, в которой оказалось 526 «зубов», сообщает The New Indian Express. Пациенту диагностировали одонтому, аномалию развития зубной ткани, которая протекает бессимптомно, поэтому обычно ее находят случайно.

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Одонтомой называется доброкачественная опухоль, состоящая из разросшихся тканей, которая развивается в костях верхней или нижней челюсти (изредка в обеих). По разным оценкам одонтомы составляют от 20 до 76 процентов всех одонтогенных опухолей. Причины их возникновения точно неизвестны, но некоторые исследователи связывают их появление с травмами и воспалениями в раннем возрасте, а также генетической предрасположенностью.

Средний возраст пациентов, у которых развиваются такие опухоли — 14,8 лет, но иногда к стоматологам обращались и взрослые люди. Более того, одонтомы развиваются не только у людей, но и у других млекопитающих, а также у их предков синапсид. Например, палеонтологи описали одонтому у горгонопса, жившего 255 миллионов лет назад.

Одонтомы обычно развиваются бессимптомно, поэтому часто их находят случайно, во время рентгенографического исследования или удаления зуба. Такие опухоли могут состоять и только из зубных тканей одного или нескольких типов (дентина, эмали, цемента), либо помимо них могут встречаться мягкие ткани. Одонтомы могут состоять из дентикул — мелких аномальных образований, по строению похожих на зубы. В научной литературе зафиксированы случаи извлечения из одонтомы 30, 37 и 75 дентикул. В прессе также описан случай, когда медики из индийского города Мумбаи удалили одонтому у юноши 17 лет, в которой оказалось 232 зуба. Крупнейшая зафиксированная у людей одонтома весила 300 граммов, однако сколько в ней было дентикул, неизвестно.

Снимок челюсти nplus1.ru

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В июле этого года индийским медикам пришлось столкнуться с другой очень крупной одонтомой. В больницу Савитха в Ченнае поступил семилетний мальчик с жалобами на растущую опухоль правой щеки. Медики с помощью панорамной томографии и компьютерного сканирования выявили у него одонтому в правой нижней челюсти. 11 июля опухоль прооперировали. По словам профессора Сентилнатана (P. Senthilnathan), опухоль весила 200 граммов и представляла собой структуру, похожую на мешок, полную дентикул. Во время операции хирургам не понадобилось ломать кость, поэтому реконструкция челюсти мальчику не понадобится. Однако из-за опухоли у него не выросли два коренных зуба, поэтому, видимо, ему придется ставить имплантаты.

В опухоли оказалось 526 дентикул, которые «были различного размера, от 0,1 до 15 миллиметров», — говорит глава отделения челюстно-лицевой хирургии больницы доктор Пратибха Рамани (Prathibha Ramani). «Они выглядели, как жемчужины в устрице, и даже у самых маленьких были корень, коронка и эмаль».

Ранее медики выяснили, что у людей, которым после удаления зубов мудрости в качестве обезболивающего прописывали опиоды, в течение последующего года чаще развивалась опиоидная зависимость. Из более чем 14 тысяч человек, посещавших стоматолога, и потом принимавших опиоиды, у шести процентов в итоге нашли наркозависимость.

Напомним, ранее сообщалось, что найден способ восстановить зубы без пломб.