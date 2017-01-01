Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Медики: Проблемы с печенью и болезнь Альцгеймера связаны

Комментариев: 0
Дисфункция печени влияет на развитие болезни.
Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера
freepik.com

Чтобы понять природу болезни Альцгеймера, долгое время ученые исследовали мозг человека в изоляции. Затем появились первые подтверждения взаимосвязи болезни с диабетом, повышенным уровнем холестерина и другими характеристиками организма, которые ранее не учитывались врачами при постановке диагноза. Теперь ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США) представляют новые доказательства о том, что дисфункция печени также указывает на риски развития нейродегенеративного заболевания.

Читай также: Блокировка системы очистки клеток замедлила развитие болезни Альцгеймера

Команда исследовала взаимосвязь биохимических маркеров печени в крови и установленных биомаркеров болезни Альцгеймера, включая нейровизуализацию мозга. В исследовании приняли участие более 1500 человек.

Анализируя полученные результаты, ученые выявили первые признаки метаболических нарушений и по-новому взглянули на ассоциацию измененных ферментов в печени с когнитивными нарушениями, повышенной концентрацией бета-амилоида в спинномозговой жидкости и сниженным метаболизмом глюкозы в мозге. Результаты согласуются с ранее полученными выводами о том, что нарушения обмена веществ являются факторами риска болезни Альцгеймера.

«Все отчетливее проявляется концепция, что болезнь Альцгеймера поражает не только мозг, но и другие органы человека, включая печень», — сказал автор исследования Нхо Квангсик.
Открытие прокладывает новый путь к системному взгляду на болезнь, что улучшит раннюю диагностику и методы профилактики нейродегенерации, уверены авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что болезнь Паркинсона может зарождаться в кишечнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Альцгеймер, печень
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь