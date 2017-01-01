Медики: Проблемы с печенью и болезнь Альцгеймера связаны

Дисфункция печени влияет на развитие болезни.

Чтобы понять природу болезни Альцгеймера, долгое время ученые исследовали мозг человека в изоляции. Затем появились первые подтверждения взаимосвязи болезни с диабетом, повышенным уровнем холестерина и другими характеристиками организма, которые ранее не учитывались врачами при постановке диагноза. Теперь ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США) представляют новые доказательства о том, что дисфункция печени также указывает на риски развития нейродегенеративного заболевания.

Читай также: Блокировка системы очистки клеток замедлила развитие болезни Альцгеймера

Команда исследовала взаимосвязь биохимических маркеров печени в крови и установленных биомаркеров болезни Альцгеймера, включая нейровизуализацию мозга. В исследовании приняли участие более 1500 человек.

Анализируя полученные результаты, ученые выявили первые признаки метаболических нарушений и по-новому взглянули на ассоциацию измененных ферментов в печени с когнитивными нарушениями, повышенной концентрацией бета-амилоида в спинномозговой жидкости и сниженным метаболизмом глюкозы в мозге. Результаты согласуются с ранее полученными выводами о том, что нарушения обмена веществ являются факторами риска болезни Альцгеймера.

«Все отчетливее проявляется концепция, что болезнь Альцгеймера поражает не только мозг, но и другие органы человека, включая печень», — сказал автор исследования Нхо Квангсик.

Открытие прокладывает новый путь к системному взгляду на болезнь, что улучшит раннюю диагностику и методы профилактики нейродегенерации, уверены авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что болезнь Паркинсона может зарождаться в кишечнике.