Найдена главная причина рака

Все дело в дисфункции гена, защищающего от рака.

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США определили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Исследователи изучили 10 225 образцов тканей, выделенных из 32 типов раковых опухолей, и сравнили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций в базах данных, информация о которых была получена в течение трех десятилетий исследований. Оказалось, что во все случаях у пациентов с низкой выживаемостью часто наблюдались мутации в гене TP53, который в норме останавливает рост и деление клетки при ее повреждении или стрессе.

Ученые также обнаружили четыре гена, чья высокая активность в опухолях с мутацией в TP53 также связана с плохим прогнозом для пациентов. Кроме того, в 91 проценте всех случаев заболевания раком наблюдаются дефекты в обеих копиях гена TP53. Потеря второй нормальной копии происходит чаще всего из-за дупликации (копирования) первой дефектной копии. Изменения в гене связаны с нестабильностью генома, то есть белок, кодируемый TP53, участвует в обеспечении целостности хромосом.

Напомним, ранее сообщалось, что в зубной пасте обнаружили причину рака.