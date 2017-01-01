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Астрономы: Жизнь на планетах-снежках возможна

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Чтобы планета была обитаема, она не обязательно должна быть похожа на Землю.
На планетах-снежках возможна жизнь
На планетах-снежках возможна жизнь
NASA

В поисках потенциально обитаемых миров основное внимание уделяется, конечно, планетам, которые максимально похожи на нашу. Однако следует помнить, что это сильное упрощение — и даже довольно близкие к Земле планеты могут оказаться не слишком подходящими для развития жизни. И наоборот, такие условия могут возникать на планетах, которые выглядят вовсе необитаемыми. Так, новая работа астрономов из Университета Торонто продемонстрировала, что жизнь способна существовать на полностью замерзших планетах-«снежках». Об этом Адив Парадайз (Adiv Paradise) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research.

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Как правило, потенциально обитаемыми считаются сравнительно небольшие планеты, расположенные на определенном расстоянии от своей звезды — там, где температура не слишком велика или холодна для того, чтобы вода могла сохраняться в жидкой форме. Однако вытянутая орбита, геологические и атмосферные процессы способны сделать безжизненными даже такие тела или превратить в потенциально обитаемые тела за пределами этой зоны. Такие планеты могут скрывать жидкость лишь под толстым слоем «вечного» льда, сохраняющегося тысячи лет. Однако и это, как оказалось, еще не приговор для местной жизни. 

Чтобы продемонстрировать это, канадские ученые провели моделирование планеты-«снежка» с различными параметрами орбиты, состава атмосферы, количества поступающей от звезды энергии, наличия и распределения суши и так далее. Работа показала, что при подходящем наборе этих параметров даже глубоко замерзшая планета способна сохранять жизнь. Например, при существовании на ней достаточно обширных континентов в их глубине, далеко от замерзшего океана, температура может удерживаться не ниже вполне приемлемых 10 °С.

Напомним, ранее ученые выяснили причину глобального похолодания.

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Теги: астрономия, планеты
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