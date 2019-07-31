Завод под Челябинском стал причиной радиоактивного загрязнения в Европе
С 29 сентября по 4 октября 2017 года несколько европейских станций слежения за радиоактивным фоном зафиксировали повышенную концентрацию радиоактивного вещества – изотопа рутения-106 в атмосфере. К счастью, концентрация вещества в воздухе оказалась очень низкой, чтобы угрожать здоровью людей или окружающей среде. Тем не менее ученые заявили, что выброс радиации был значительным. Комиссия экспертов по радиационным угрозам в течение двух лет пыталась установить источник этого выброса. На днях сотрудники французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности, которые также входили в комиссию, опубликовали доклад с результатами этой работы. В нем ученые указывают, что причиной выброса радиоактивного изотопа, скорее всего, мог стать инцидент, произошедший на российском предприятии «Маяк».
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Предприятие «Маяк» расположено в Челябинской области, в городе Озерск. Находится под управлением госкорпорации «Росатом». Оно было основано в 1948 году и занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов радиоактивных элементов, хранением и переработкой отработанного ядерного топлива с атомных электростанций и подводных лодок, а также других видов радиоактивных отходов. В истории станции уже происходили крупные аварии. Например, одна произошла в 1957 году и получила название Кыштымская катастрофа. В результате взорвавшегося бака с радиоактивными отходами на землю вылилось несколько десятков тон радиоактивного вещества. В первые дни аварии погибло около 200 человек. А общее количество пострадавших от аварии составило 270 тысяч. Эту радиоактивную катастрофу считают третьей по степени серьезности последствий после чернобыльской и аварии на японской АЭС Фукусима-1.
Первыми в начале октября 2017 года сообщили о повышенном фоновом уровне рутения в атмосфере сотрудники научной сети Ro5 (Ring of Five). Сеть была создана в середине 80-х годов учеными из пяти стран: Финляндии, Швеции, ФРГ, Дании и Норвегии. Организация занимается мониторингом и обменом данных о распространении радиоактивных веществ в атмосфере. Со временем к ней присоединились специалисты из других стран. Сейчас в эту организацию входят исследовательские лаборатории из пары десятков европейских стран.
Предположение о том, что выброс изотопа рутения-106 мог произойти на российском «Маяке», европейские ученые выдвинули еще в первые дни после его обнаружения. Однако представители предприятия с самого начала отвергали эти заявления. Руководство «Маяка» по-прежнему отрицает причастность к утечке. В информационной службе озерского комбината заявляют, что рутений-106 в 2017 году не использовался и вообще, изготовление на его основе источников ионизирующего излучения на предприятии не проводятся уже много лет.
Российские ученые из «Росатома» на момент осени 2017 года также утверждали, что никаких аварий на российских атомных предприятиях на тот момент не происходило. Однако научные станции в Челябинской области фиксировали повышенный радиационный фон. Но он оказался в 10 000 раз ниже предельно допустимой нормы. Отмечалось, что никакой опасности для жизни и здоровья людей нет. Тем не менее, эти данные косвенно подтверждают заключение нового международного исследования.
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В ходе расследования ученые разбирали несколько версий, которые могли бы привести к выбросу. Большинство из них в итоге были отвергнуты. Например, комиссия исключила возможность аварии на реакторе предприятия. Поясняется, что в таком случае в атмосфере помимо рутения-106 была бы зафиксирована повышенная концентрация других радиоактивных элементов.
Также в ходе исследования была отвергнута версия о том, что выброс изотопа рутения-106 мог произойти в результате утечки отработанного радиоактивного топлива. Специалисты выяснили возраст попавших в атмосферу радиоактивных частиц. Данные показали, что они гораздо моложе аналогов изотопа, который обычно содержится в отработанном ядерном топливе.
Так же была исключена версия о падении спутника, на борту которого могла находиться батарея с радиоактивным источником. Эта версия на момент инцидента была очень популярна в СМИ. Специалисты отметили, что данные о вертикальном распределение рутения-106 в атмосфере не соответствовали данным, которые можно было бы ожидать при уничтожении космического аппарата. Если бы речь шла о спутнике, то рутений-106 был бы обнаружен в более высоких слоях атмосферы.
Наиболее вероятной причиной утечки рутения-106 международная комиссия называет неудачную попытку производства другого радиоактивного вещества – изотопа церия-144. Как сообщает Science News, его производят из отработанного ядерного топлива, в котором содержатся различные радиоактивные изотопы, в том числе и рутений-106. Судя по всему, церий-144 с российского предприятия должен был использоваться для итальянского эксперимента Borexino по поиску частиц так называемого стерильного нейтрино. Указывается, что этот эксперимент был отменен в декабре 2017 года, то есть спустя пару месяцев после утечки на «Маяке». Science News со ссылкой на итальянских ученых сообщает, что в ходе очистки материала произошли некие неожиданные проблемы.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые разобрались, сколько людей умирает ежегодно от вредных выбросов в атмосферу.
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