Завод под Челябинском стал причиной радиоактивного загрязнения в Европе

Французские специалисты выяснили, откуда была утечка.

С 29 сентября по 4 октября 2017 года несколько европейских станций слежения за радиоактивным фоном зафиксировали повышенную концентрацию радиоактивного вещества – изотопа рутения-106 в атмосфере. К счастью, концентрация вещества в воздухе оказалась очень низкой, чтобы угрожать здоровью людей или окружающей среде. Тем не менее ученые заявили, что выброс радиации был значительным. Комиссия экспертов по радиационным угрозам в течение двух лет пыталась установить источник этого выброса. На днях сотрудники французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности, которые также входили в комиссию, опубликовали доклад с результатами этой работы. В нем ученые указывают, что причиной выброса радиоактивного изотопа, скорее всего, мог стать инцидент, произошедший на российском предприятии «Маяк».

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Предприятие «Маяк» расположено в Челябинской области, в городе Озерск. Находится под управлением госкорпорации «Росатом». Оно было основано в 1948 году и занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов радиоактивных элементов, хранением и переработкой отработанного ядерного топлива с атомных электростанций и подводных лодок, а также других видов радиоактивных отходов. В истории станции уже происходили крупные аварии. Например, одна произошла в 1957 году и получила название Кыштымская катастрофа. В результате взорвавшегося бака с радиоактивными отходами на землю вылилось несколько десятков тон радиоактивного вещества. В первые дни аварии погибло около 200 человек. А общее количество пострадавших от аварии составило 270 тысяч. Эту радиоактивную катастрофу считают третьей по степени серьезности последствий после чернобыльской и аварии на японской АЭС Фукусима-1.

Первыми в начале октября 2017 года сообщили о повышенном фоновом уровне рутения в атмосфере сотрудники научной сети Ro5 (Ring of Five). Сеть была создана в середине 80-х годов учеными из пяти стран: Финляндии, Швеции, ФРГ, Дании и Норвегии. Организация занимается мониторингом и обменом данных о распространении радиоактивных веществ в атмосфере. Со временем к ней присоединились специалисты из других стран. Сейчас в эту организацию входят исследовательские лаборатории из пары десятков европейских стран.

Предположение о том, что выброс изотопа рутения-106 мог произойти на российском «Маяке», европейские ученые выдвинули еще в первые дни после его обнаружения. Однако представители предприятия с самого начала отвергали эти заявления. Руководство «Маяка» по-прежнему отрицает причастность к утечке. В информационной службе озерского комбината заявляют, что рутений-106 в 2017 году не использовался и вообще, изготовление на его основе источников ионизирующего излучения на предприятии не проводятся уже много лет.

Распространение радиоактивного облака hi-news.ru

Российские ученые из «Росатома» на момент осени 2017 года также утверждали, что никаких аварий на российских атомных предприятиях на тот момент не происходило. Однако научные станции в Челябинской области фиксировали повышенный радиационный фон. Но он оказался в 10 000 раз ниже предельно допустимой нормы. Отмечалось, что никакой опасности для жизни и здоровья людей нет. Тем не менее, эти данные косвенно подтверждают заключение нового международного исследования.

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В ходе расследования ученые разбирали несколько версий, которые могли бы привести к выбросу. Большинство из них в итоге были отвергнуты. Например, комиссия исключила возможность аварии на реакторе предприятия. Поясняется, что в таком случае в атмосфере помимо рутения-106 была бы зафиксирована повышенная концентрация других радиоактивных элементов.

Также в ходе исследования была отвергнута версия о том, что выброс изотопа рутения-106 мог произойти в результате утечки отработанного радиоактивного топлива. Специалисты выяснили возраст попавших в атмосферу радиоактивных частиц. Данные показали, что они гораздо моложе аналогов изотопа, который обычно содержится в отработанном ядерном топливе.

Так же была исключена версия о падении спутника, на борту которого могла находиться батарея с радиоактивным источником. Эта версия на момент инцидента была очень популярна в СМИ. Специалисты отметили, что данные о вертикальном распределение рутения-106 в атмосфере не соответствовали данным, которые можно было бы ожидать при уничтожении космического аппарата. Если бы речь шла о спутнике, то рутений-106 был бы обнаружен в более высоких слоях атмосферы.

Наиболее вероятной причиной утечки рутения-106 международная комиссия называет неудачную попытку производства другого радиоактивного вещества – изотопа церия-144. Как сообщает Science News, его производят из отработанного ядерного топлива, в котором содержатся различные радиоактивные изотопы, в том числе и рутений-106. Судя по всему, церий-144 с российского предприятия должен был использоваться для итальянского эксперимента Borexino по поиску частиц так называемого стерильного нейтрино. Указывается, что этот эксперимент был отменен в декабре 2017 года, то есть спустя пару месяцев после утечки на «Маяке». Science News со ссылкой на итальянских ученых сообщает, что в ходе очистки материала произошли некие неожиданные проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые разобрались, сколько людей умирает ежегодно от вредных выбросов в атмосферу.