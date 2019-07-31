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Пожары в Сибири ускорят глобальное потепление

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Глобальное потепление вызвало пожары, а дым спровоцирует большое потепление.
Пожары в Сибири
Пожары в Сибири
rbc.ua

Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике. Об этом сообщает CBS News.

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По словам представителей Всемирной метеорологической организации, сажа и пепел, оседая на лед, затемняет его и уменьшает альбедо — способность отражать солнечные лучи. В результате на поверхности задерживается больше тепла, что ускоряет таяние арктических ледников и вечной мерзлоты. При этом выделяются дополнительные объемы парниковых газов, что усугубляют ситуацию с изменение климата и способствуют еще более сильным пожарам в долгосрочной перспективе.

Выбросы углекислого газа из-за сгорания крупных площадей лесов сопоставимы с выбросами крупных городов. По данным экологических организаций, в 2019 году уже сгорело 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам парниковых газов и снижению объемов улавливаемого деревьями атмосферного углерода.

С начала июня в Северном полярном круге ученые зафиксировали более ста лесных пожаров. В России были охвачены пламенем как минимум 11 регионов. Хотя это стихийное бедствие не является необычным, в последние годы оно значительно усилилось, что специалисты связывают с глобальным потеплением.

Напомним, ранее эксперты заявили, что глобальное потепление идет по худшему сценарию.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    31.07.2019, 15:50
Оценка:  0
Peyot
вы написали столько много букаф. думаете руские будут это читать если в предложении нет слов водка путин война Украина?
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