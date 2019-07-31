Луна оказалась старше, чем считалось ранее

Возраст Луны оценивают в 4,51 млрд лет.

Луна, согласно общепринятой модели её ударного формирования, образовалась после гигантского столкновения между ранней Землёй и планетарным телом размером с Марс, которое получило название Тейя. Это привело к выбросу огромного облака материала на орбиту нашей планеты, из которого и сформировалась Луна. Новорождённый спутник Земли был покрыт океаном магмы, который при охлаждении образовывал различные типы пород и камней. Теперь это древние памятники того грандиозного события далёкого прошлого, исследуя которые люди могут понять историю не только Луны, но нашей планеты и Солнечной системы. На Земле же подобные исследования невозможны, так как её высокая геологическая активность стёрла следы этого столкновения.

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Для своего исследования специалисты проанализировали образцы лунного грунта, доставленного астронавтами американских миссий «Аполлон». Уточнить начало затвердевания Луны после её образования из обломков от столкновения учёным помогла связь между гафнием, ураном и вольфрамом в образцах, так как она даёт подсказки о скорости и временных рамках процессов, происходивших до появления базальтовых морей на поверхности спутника.

«Объединив информацию о гафнии и вольфраме, полученную из образцов миссий «Аполлон», с данными лабораторных экспериментов, мы показали, что Луна начала затвердевать уже через 50 миллионов лет после образования Солнечной системы. Следовательно, гигантское воздействие на Землю, спровоцировавшее её появление, должно было произойти ещё раньше. Кроме этого, поскольку формирование Луны было последним крупным планетарным событием в истории нашей планеты, её возраст также устанавливает ограничение на минимальный возраст Земли», – завил Карстен Мюнкер, один из авторов исследования.

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Учёные, проанализировав все полученные данные, пришли к выводу, что Луна на 100 миллионов лет старше, нежели люди предполагали ранее, а её возраст составляет 4,51 млрд лет.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые сравнили происхождение воды на Земле и Луне.