Метеорит упал на рисовом поле в Индии

Метеорит был размером с футбольный мяч.

Небольшой метеорит, возможно, упал на рисовом поле в восточной части Индии в прошлый понедельник, 22 июля.

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Этот необычный камень массой примерно 14 килограммов и размером с футбольный мяч оставил четкий отпечаток в грязи на рисовом поле близ деревни Махадева в индийском штате Бихар, согласно CNN.

В настоящее время этот камень доставлен в Музей штата Бихар, однако вскоре он будет перемещен в научный центр Шри Кришна, также расположенный в Бихаре, так чтобы эксперты имели возможность понять, действительно ли он является метеоритом или просто древним камнем, согласно заявлению, сделанному представителями кабинета Главного министра администрации Бихара.

Метеориты представляют собой космические камни, способные выдержать огненное вхождение в атмосферу нашей планеты и достичь Земли, согласно представителям НАСА. Обычно метеориты обладают магнитными свойствами, поскольку они состоят частично из железа и никеля. Этот потенциальный метеорит также продемонстрировал магнитные свойства, согласно заявлению.

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Нашу планету ежедневно бомбардирует свыше 90 тонн пыли и метеоритов размером с песчинку, однако более крупные объекты достигают поверхности Земли реже. Примерно один раз в год астероид размером с автомобиль входит в атмосферу и формирует огненный шар (подобный тому, что наблюдался в минувшую среду, 24 июля, в небе над Канадой), сгорая при этом в воздухе и не достигая Земли, согласно НАСА.

Один раз примерно в 2000 лет метеорит размером с футбольное поле врезается в поверхность нашей планеты и наносит серьезный ущерб. Примерно каждые пару миллионов лет с Землей сталкивается действительно массивный объект, который способен уничтожить человеческую цивилизацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде сняли на видео падающий на город метеорит.