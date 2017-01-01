Астрономы пропустили крупный астероид

Космический объект пролетел рядом с Землей.

Крупный астероид на днях прошел мимо нашей планеты – и это прохождение стало для астрономов полной неожиданностью.

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Этот космический камень размером от 57 до 130 метров под названием 2019 OK незаметно проскользнул мимо нас в четверг утром (25 июля). Он пронесся «в пугающей близости» от Земли - на расстоянии всего лишь 73 000 километров от нас, что эквивалентно примерно одной пятой расстояния от нашей планеты до Луны.

Если бы астероид на самом деле столкнулся с Землей, это столкновение привело бы к разрушительным последствиям, рассказал Майкл Браун, адъюнкт-профессор астрономии из Университета Монаша, Австралия.

Астрономы из Бразилии и США независимо друг от друга открыли астероид 2019 ОК пару дней назад, однако о его удивительном визите стало известно всего лишь за несколько часов до максимального сближения с нашей планетой. «Этот случай показывает, как быстро потенциально опасные астероиды могут пройти незамеченными мимо нас», - рассказал Браун. И хотя этот астероид «не представляет угрозу для Земли прямо сейчас», другие околоземные астероиды могут оказаться более опасными.

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Когда астероид 2019 ОК приблизился к нашей планете, каждый мог заметить его при помощи бинокля как светящуюся точку, медленно движущуюся по небу, отмечает Браун. Однако пару дней назад его яркость была в 1000 раз меньше, и его было трудно заметить. Более того, он двигался с высокой скоростью по очень необычной эллиптической орбите, которая с одной стороны выходит за пределы орбиты Марса и достигает Астероидного пояса, а с другой стороны лежит внутри орбиты Венеры. Двигаясь по такой орбите, астероид 2019 ОК проводит очень мало времени рядом с Землей, рассказал Браун изданию Вашингтон пост.

Астрономы по всему миру продолжают следить за астероидами, представляющими для нас угрозу. Несколько современных крупных обзоров неба осуществляют слежение за околоземными астероидами. Например, НАСА отслеживает более 90 процентов астероидов диаметром свыше 1 километра, которые движутся по орбите вблизи нашей планеты, согласно Лаборатории реактивного движения НАСА.

Напомним, ранее сообщалось, что астероид Оумуамуа оказался вполне естественным объектом.