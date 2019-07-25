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Астрономы нашли две мертвые танцующие звезды

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Звезды образовались из одной большой.
Звезды кружатся на орбите друг друга
Звезды кружатся на орбите друг друга
nature.com

В новом исследовании магистрант Калифорнийского технологического института Кевин Бёрдж (Kevin Burdge), изучив архив данных обзора неба Zwicky Transient Facility (ZTF), предназначенного для поиска кратковременных вспышек, обнаружил необычное мерцание одного источника. В своей новой работе Бёрдж предположил, что это мерцание связано с парой белых карликов – остатков «сгоревшей» звезды, исчерпавшей запасы своего «звездного горючего».

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Эти два белых карлика, известных вместе как ZTF J1539+5027, обращаются друг относительно друга и имеют размеры примерно как у Земли, хотя один из карликов чуть меньше и ярче, чем второй. «Мерцание» пары наблюдается, когда более тусклая звезда проходит перед более яркой компонентой, затмевая ее. Эта пара является второй наиболее быстрой парой гравитационно-связанных белых карликов, когда-либо наблюдаемой учеными (самая быстрая наблюдаемая пара такого рода имеет орбитальный период 5,4 минуты, согласно Бёрджу) и самой быстрой двойной системой, в которой один из объектов полностью затмевает собой второй (для наблюдения с Земли).

Если говорить о дальнейшей судьбе системы ZTF J1539+5027, то здесь могут иметь место два альтернативных сценария, пояснил Бердж. Возможно, примерно через 100 000 лет меньшая по размерам звезда начнет сбрасывать материю на более крупную звезду, и система стабилизируется, если же нет, то примерно через 200 000 лет уровень энергии, излучаемой системой посредством гравитационных волн, упадет настолько, что две компоненты системы сольются в единый объект.

Исследование будет опубликовано в журнале Nature за 25 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что возле мертвой звезды нашли гигантский неизвестный объект.

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Теги: астрономия, звезда
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.07.2019, 19:13
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гость
Шё кугят эти астганомы?
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