Астрономы нашли две мертвые танцующие звезды

Звезды образовались из одной большой.

В новом исследовании магистрант Калифорнийского технологического института Кевин Бёрдж (Kevin Burdge), изучив архив данных обзора неба Zwicky Transient Facility (ZTF), предназначенного для поиска кратковременных вспышек, обнаружил необычное мерцание одного источника. В своей новой работе Бёрдж предположил, что это мерцание связано с парой белых карликов – остатков «сгоревшей» звезды, исчерпавшей запасы своего «звездного горючего».

Читай также: Мертвая звезда оказалась гравитационным монстром

Эти два белых карлика, известных вместе как ZTF J1539+5027, обращаются друг относительно друга и имеют размеры примерно как у Земли, хотя один из карликов чуть меньше и ярче, чем второй. «Мерцание» пары наблюдается, когда более тусклая звезда проходит перед более яркой компонентой, затмевая ее. Эта пара является второй наиболее быстрой парой гравитационно-связанных белых карликов, когда-либо наблюдаемой учеными (самая быстрая наблюдаемая пара такого рода имеет орбитальный период 5,4 минуты, согласно Бёрджу) и самой быстрой двойной системой, в которой один из объектов полностью затмевает собой второй (для наблюдения с Земли).

Если говорить о дальнейшей судьбе системы ZTF J1539+5027, то здесь могут иметь место два альтернативных сценария, пояснил Бердж. Возможно, примерно через 100 000 лет меньшая по размерам звезда начнет сбрасывать материю на более крупную звезду, и система стабилизируется, если же нет, то примерно через 200 000 лет уровень энергии, излучаемой системой посредством гравитационных волн, упадет настолько, что две компоненты системы сольются в единый объект.

Исследование будет опубликовано в журнале Nature за 25 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что возле мертвой звезды нашли гигантский неизвестный объект.