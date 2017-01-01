Найден способ обмануть бессонницу

Такой метод позволяет быстрее уснуть и лучше выспаться.

Принятие горячей ванны до отхода ко сну позволит быстрее уснуть и лучше выспаться. К такому выводу пришли ученые Техасского университета в Остине, пишет MedicalXpress.

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При этом водные процедуры должны проходить за один-два часа до сна, а температура воды должна составлять 40-42 градуса по Цельсию. К такому выводу исследователи пришли после более чем пяти тысяч наблюдений.

Объясняется, что циркадный цикл у среднего человека характеризуется незначительным снижением температуры тела примерно за час до обычного времени сна, опускаясь до минимальной отметки под утро. Затем температура начинает расти, выступая в роли биологического будильника. Теплая ванна или душ улучшают циркуляцию крови в ногах и руках, из-за чего тело более эффективно удаляет излишнее тепло, и такой «обман» организма позволяет обмануть температурный цикл сна, утверждают ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA придумали, как бороться с бессонницей у астронавтов МКС.