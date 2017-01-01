Насекомые-зомби: Ученые поняли механизм управления жертвой

Ранее ученые не понимали, как именно грибок управляет насекомым.

В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов. Зараженное насекомое теряет контроль над своим телом, в результате чего поднимается на какую-нибудь ветку, находящуюся достаточно высоко. Затем со всей силы кусает ее, чтобы закрепиться, и в конечном итоге умирает от разрыва задней части головы, откуда в свою очередь выпадают новые споры, заражающие новых насекомых.

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До сегодняшнего дня ученые не знали механизма, в результате работы которого поведение насекомых менялось так значительно. Но недавно биологи из штата Пенсильвания проводили исследования с одним из таких грибов. По итогу анализа проведенного эксперимента им удалось выяснить, как же устроен этот механизм. Оказалось, что в момент, когда спора гриба приземляется на экзоскелет муравья, она начинает пробираться через него. В результате этих действий, спора проникает в липкую питательную внутренность. Здесь растут так называемые гифальные трубки по всему телу, образуя сеть, которая пронизывает мышцы бедного муравья. В итоге именно через взаимодействие с мышцами, находясь в этой области, спора и начинает управлять поведением насекомого. То есть по большому счету, гриб никогда не проникает в мозг жертвы, как считала наука прежде — все происходит непосредственно на уровне мышц.

На данный момент, это не последняя загадка, связанная с поведением зомби-насекомых. Но то, что ученые выяснили один из главных вопросов в этой области вселяет надежду на то, что благодаря их исследованиям с людьми ничего подобного не случится.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса.