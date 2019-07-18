Конец света в сентябре отменили: Астероид пролетит мимо

Астрономы высчитали орбиту астероида, который имел шанс столкнуться с Землей.

Астероид 2006 QV89, небольшой объект диаметром от 20 до 50 метров недавно упоминался в новостях в связи с очень небольшой вероятностью его столкновения с Землей 9 сентября 2019 г., которая составляла на тот момент 1/7000.

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Однако теперь Европейское космическое агентство и Европейская южная обсерватория выяснили, что астероид 2006 QV89 не лежит на курсе столкновения с Землей в этом году – и что шанс его столкновения с нашей планетой в обозримом будущем также является ничтожно малым. Несмотря на то, что ученые потеряли из виду астероид 2006 QV89 более 10 лет назад и с тех пор так и не смогли обнаружить, они уверены, что данный космический камень не врежется в Землю 9 сентября 2019 г.

Астероид 2006 QV89 был обнаружен в августе 2006 г., и тогда ученые смогли наблюдать его на протяжении всего лишь 10 суток. Эти наблюдения показали, что вероятность столкновения данного астероида с Землей 9 сентября 2019 г. составляет 1 к 7000.

На 11-е сутки этот астероид скрылся из виду, и с тех пор астрономы больше его не видели. Теперь, спустя более чем 10 лет, мы можем предсказать его местонахождение лишь с очень низкой точностью. В результате никто точно не знает, где в данный момент находится этот астероид.

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Тем не менее, способ получить информацию о возможности столкновения этого астероида с Землей существует. Хотя мы точно не знаем местонахождение астероида 2006 QV89 на небе, нам известно, где он должен находиться, если он лежит на курсе столкновения с нашей планетой. Проведя 4 и 5 июля глубокие наблюдения этой довольно небольшой по размерам области при помощи телескопа VLT, астрономы ЕКА выяснили, что астероид в данной области отсутствует, следовательно, он не столкнется с нашей планетой в сентябре этого года.

Напомним, ранее в NASA заявили, что конец света может наступить в феврале 2040-го.