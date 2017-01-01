Все как у людей: Просмотр кино делает шимпанзе ближе

Социальные связи усиливаются, если шимпанзе смотрят один фильм.

Ученые из Университета Дьюка провели исследование, предметом которого было выяснение просто факта — способны ли шимпанзе становиться социально ближе за счет совместного просмотра видео или нет.

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Нейрофизиологи из США поставили себе цель — узнать, способны ли шимпанзе хоть в какой-то степени испытывать близость из-за занятия общим делом. По итогу исследователи провели эксперимент: они посадили две контрольные группы перед экраном, на котором запустили видео. Только в первой группе экран был общий, на двоих, а во второй группе у каждого шимпанзе был свой экран с видео. По ходу процесса просмотра роликов, камера отслеживала движения глаз испытуемых. После окончания воспроизведения видео, дверь между комнатами, где изначально находились шимпанзе из одной контрольной группы, открывались, позволяя животным взаимодействовать друг с другом. По итогу обезьяны, смотревшие видео с одного экрана, больше времени проводили в одной комнате, а порой даже устраивали вычесывание шерсти партнера. Эксперимент человек-шимпанзе также показал большее доверие со стороны обезьян, которые смотрели видео на одном с человеком экране.

Обезьяны, в отличие от человека, не пытаются добиться общения с другими обезьянами через какие-то совместные занятия. Однако проведенное исследование дает почву для мнения, что обезьяны обладают психологией, необходимой для этого.

Напомним, ранее сообщалось, что шимпанзе способны строить планы на будущее.