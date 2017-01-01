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Все как у людей: Просмотр кино делает шимпанзе ближе

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Социальные связи усиливаются, если шимпанзе смотрят один фильм.
Шимпанзе становятся ближе при просмотре фильмов
Шимпанзе становятся ближе при просмотре фильмов
youtube.com

Ученые из Университета Дьюка провели исследование, предметом которого было выяснение просто факта — способны ли шимпанзе становиться социально ближе за счет совместного просмотра видео или нет.

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Нейрофизиологи из США поставили себе цель — узнать, способны ли шимпанзе хоть в какой-то степени испытывать близость из-за занятия общим делом. По итогу исследователи провели эксперимент: они посадили две контрольные группы перед экраном, на котором запустили видео. Только в первой группе экран был общий, на двоих, а во второй группе у каждого шимпанзе был свой экран с видео. По ходу процесса просмотра роликов, камера отслеживала движения глаз испытуемых. После окончания воспроизведения видео, дверь между комнатами, где изначально находились шимпанзе из одной контрольной группы, открывались, позволяя животным взаимодействовать друг с другом. По итогу обезьяны, смотревшие видео с одного экрана, больше времени проводили в одной комнате, а порой даже устраивали вычесывание шерсти партнера. Эксперимент человек-шимпанзе также показал большее доверие со стороны обезьян, которые смотрели видео на одном с человеком экране.

Обезьяны, в отличие от человека, не пытаются добиться общения с другими обезьянами через какие-то совместные занятия. Однако проведенное исследование дает почву для мнения, что обезьяны обладают психологией, необходимой для этого.

Напомним, ранее сообщалось, что шимпанзе способны строить планы на будущее.

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Теги: кино, шимпанзе
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