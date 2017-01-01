Возле Великобритании заметили гигантскую медузу

Медуза размером с человека удивила биологов.

Биолог и телеведущая Лиззи Дэйли (Lizzie Daly) занималась дайвингом вместе с видеооператором Дэном Эбботтом (Dan Abbott) в городе Фалмуте (Корнуолл-Каунти) на юго-западе Великобритании в рамках Недели океана — кампании по сбору средств для Общества охраны морской среды, — когда неожиданно заметила в воде незнакомое существо гигантских размеров.

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После того как Дэйли решила подплыть ближе, оказалось, что перед ней — огромная медуза из отряда корнеротов нежно-персикового цвета с выпуклым зонтиком, которая по размерам могла сравниться с человеком или даже превзойти его.

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Шерил Эймс, сотрудница исследовательского центра Смитсоновского национального музея естественной истории, рассказала в интервью для The Washington Post, что медузы корнероты и правда могут достигать больших размеров — до полутора-двух метров в диаметре, — однако это встречается редко и исключительно в естественной среде обитания, где они питаются рыбой, мелкими ракообразными и зоопланктоном, а обычно корнероты не превышают 40-50 сантиметров в диаметре. От других медуз их отличает отсутствие венчика щупалец у края зонтика.

«Моей первой мыслью было то, что я никогда в жизни не видел медуз такого размера, — поделился впечатлениями Дэн Эбботт. — Потом я решил сосредоточиться и заснять на видео это красивое, величественное, медленное, но тем не менее грациозное животное».

Напомним, ранее сообщалось, что на видео сняли загадочное светящееся существо.