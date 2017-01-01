Тянет на Нобелевку: Ученые получили металлическую форму водорода

Такой эксперимент подтвердил возможность создания формы водорода.

Ученые уже достаточно давно выдвинули теорию, что в ядрах гигантских газовых планет, там, где царят высокие температуры и огромные давления, даже базовые законы физики подвергаются кардинальным изменениям. В таких чрезвычайных условиях водород сжимается до такого состояния, что это газообразное вещество переходит в металлическую форму. В течение многих лет была предпринята череда попыток получения металлического водорода в лабораторных условиях, но все эти попытки, к сожалению, так и не увенчались успехом. И лишь недавно группе французских ученых удалось провести эксперимент, результаты которого указывают на образование металлического водорода в недрах исследовательской установки.

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Единственным доступным способом получения металлического водорода сейчас является сжатие газообразного водорода сверхвысоким давлением. Этот же способ был использован и французскими учеными, которые зарегистрировали переход водорода из одной формы в другую при давлении в 425 ГПа.

Данное достижение стало следствием использования учеными двух новинок. Первой из этих новинок является форма наконечника алмазной “наковальни“, который имеет тороидальную форму с углублением в центральной части. Такая форма наконечника, в отличие от использовавшихся ранее плоских наконечников, позволяет в теории получить давление до 600 ГПа.

Второй составляющей успеха ученых стал инфракрасный спектрометр, основой которого стал синхротронный источник SOLEIL. Этот спектрометр, спроектированный и изготовленный для данного эксперимента, обладает очень высокой чувствительностью, что позволило измерить оптические свойства водорода в инфракрасном диапазоне.

Когда давление на водород, охлажденный до температуры 80 К (-193 градуса Цельсия), было поднято до отметки в 425 ГПа, водород начал поглощать все попадающее на него инфракрасное излучение, что указывает на образование так называемой “запрещенной зоны“ и служит указателем на появление металлической формы водорода.

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Полученные французами результаты буквально раскололи все научное сообщество на два противоположных лагеря, точно так, как и после подобных результатов, полученных еще в 2017 году. Сторонники одного лагеря, который более многочисленный в настоящее время и в который входит множество именитых ученых, полностью согласны с выводами французских ученых и пророчат им даже получение Нобелевской премии. Сторонники второго лагеря, естественно, указываю на целый ряд неточностей и допущений, что, по их мнению, делает недостоверными полученные результаты.

Как бы там ни было на самом деле, расставить точки над “i“ могут лишь результаты повторных экспериментов, проведенных другими независимыми группами ученых. А в том, что такие эксперименты будут проведены, и сомневаться не стоит, слишком велик интерес ученым к металлической форме водорода, который должен обладать целым рядом необычных и удивительных свойств. Металлический водород, согласно некоторым предположениям, должен являться сверхпроводником при комнатной температуре, он должен сохранять свою металлическую форму даже после снятия высокого давления, под которым он образовался, и т.п.

Напомним, ранее сообщалось, что получено самое подробное изображение водорода.