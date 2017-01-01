Космическая радиация оказалась не такой опасной

Умеренные дозы радиации не повлияют на астронавтов, уверен ученый.

Космическое пространство, к сожалению, представляет собой весьма опасную зону, находясь в которой астронавты получают высокие дозы губительного излучения. Считается, что это излучение может повысить риски возникновения рака и заболеваний сердца у жителей нашей планеты.

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Однако теперь у ученых появились для нас хорошие новости: космическая радиация, по-видимому, не повышает риск гибели астронавтов от рака и заболеваний сердца, по крайней мере по результатам анализа выборки, состоящей из астронавтов и космонавтов, совершавших полеты в космос и находившихся на орбите в течение относительно небольшого времени. Однако более продолжительные миссии – такие как миссия к Марсу – вероятно, будут связаны с более высокими уровнями облучения и поэтому будут представлять более значительную угрозу для здоровья космических путешественников, рассказали авторы нового исследования.

Предыдущие исследования не обнаружили связи между пребыванием в космосе и повышением риска смерти от рака или заболеваний сердца; однако эти исследования могли не обнаружить существующую на самом деле связь по причине ограниченности выборки, пояснили авторы.

Поэтому в новом исследовании была проанализирована информация по 418 космическим путешественникам, побывавшим в космосе, начиная с 1959 г., включая 301 астронавта НАСА и 117 советских космонавтов. Показатели здоровья этих людей отслеживались в среднем в течение 25 лет.

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За это время скончалось 89 человек. Среди них 53 астронавта НАСА, 30 процентов от числа которых умерло от рака, а 15 процентов – от заболеваний сердца; в то время как среди 36 умерших за эту четверть века российских и советских космонавтов 50 процентов скончалось от заболеваний сердца, а 28 процентов – от рака.

Исследователи применили специальный статистический метод, чтобы выяснить, имеют ли эти смерти от рака и заболеваний сердца общую причину – в данном случае относительно непродолжительное воздействие космической радиации. Однако полученные результаты не указали на общую причину смерти этих людей.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports; главный автор Роберт Дж. Рейнольдс (Robert J. Reynolds).

Напомним, ранее сообщалось, что плесень оказалась почти неуязвима для радиации.