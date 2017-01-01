На дне океана засняли современника динозавров

Акула практически неуловима для исследователей.

Впервые в истории исследователи погрузились на большую глубину для того, чтобы запечатлеть в естественной среде обитания шестижаберную акулу — вид, который практически не изменился еще со времен динозавров.

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В мрачных глубинах обитает настолько совершенный и жуткий хищник, что за последние 200 миллионов лет он практически не изменился. Ученые называют его шестижаберной акулой или просто шестижаберником (Hexanchus griseus). Как и у многих других глубоководных существ, образ жизни этого неуловимого создания долгое время оставался тайной для науки.

В прошлом исследователям удавалось выловить несколько особей шестижаберника и пометить их, чтобы получить возможность наблюдать за ними. Однако в нормальных условиях они предпочитают обитать на глубине в 2500 метров, поднимаясь наверх только под покровом ночи. Таким образом, насильственное извлечение из воды лишний раз дезориентирует акулу, и вряд ли с помощью искусственного наблюдения можно было получить представление о том, как на самом деле живет глубинный хищник. Поэтому команда решила сделать то, что раньше не делал еще никто: пометить акулу в ее естественной среде обитания.

Напомним, ученые засняли танец крылатого осьминога.