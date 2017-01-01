Искусственный интеллект научился распознавать аутизм по фото

Компьютеру для постановки диагноза достаточно показать ребенку сорок фотографий.

Технология, созданная специалистами из Университета Уотерлу, делает процесс диагностики расстройств аутистического спектра (РАС) менее стрессовым для детей. В сочетании с уже существующими методами она поможет врачам сократить число ложноположительных диагнозов на аутизм, сообщает EurekAlert. Ученые подчеркивают, что их подход годится для людей всех возрастов, но особенно эффективен для детей. Это важно, так как раннее выявление РАС позволяет ограничить его последствия.

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В исследовании принимали участие 17 детей с РАС и 23 нейротипичных ребенка. Средний возраст групп: 5,5 и 4,8 года соответственно. Каждому участнику показали 44 фотопортрета на экране с диагональю 19 дюймов с интегрированной системой слежения за движением глаз. Инфракрасное устройство фиксировало направление взгляда.

Затем изображения были разбиты на семь основных групп по зонам внимания, на которых участники фокусировали взгляд: под правым глазом, правый глаз, под левым глазом, левый глаз, нос, рот и другие части лица.

Исследователи хотели установить, как долго каждый ребенок смотрит на определенную зону, а также как он переводит взгляд и сканирует лицо. Для этого они применили методы машинного анализа, выявив характерные закономерности.

Разработка канадских ученых позволит врачам ставить диагноз не только на основе наблюдения за поведением ребенка, что может приводить к ошибкам. ИИ отмечает, как пациент изучает лицо собеседника, и выделяет закономерности, которые ускользают от человеческого глаза. Кроме того, ребенку в возрасте четырех–пяти лет гораздо проще посмотреть на фотографию, чем отвечать на вопросы психолога.

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Объективный тест на выявление признаков аутизма разработали недавно ученые США. При помощи сканирования мозга в аппарате фМРТ они установили, что у детей с РАС активность вентральной префронтальной коры значительно ниже, чем у здоровых детей.

Напомним, ранее сообщалось, что пересадка микрофлоры помогла вылечить аутизм.