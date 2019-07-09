Выяснен секрет долгой жизни

Все дела в скорости укорочения теломер.

Ученые Испанского национального центра исследования рака выяснили, что продолжительность жизни различных видов зависит от скорости укорочения теломер — структур, защищающих хромосомы от генетических повреждений во время деления. Это позволило разработать формулу, по которой можно точно определить срок существования особи. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Специалисты сравнили теломеры мышей, коз, дельфинов, чаек, северных оленей, стервятников, фламинго, слонов и людей. Оказалось, что чем быстрее укорачиваются концы хромосом, тем короче средний (а не максимальный) срок жизни, который у людей оказался равен 79 годам. Таким образом, важна не сама длина теломер, поскольку существуют виды животных с очень длинными теломерами, но короткой продолжительностью жизни.

Теломеры человека теряют 70 пар оснований в год, а теломеры мышей — семь тысяч пар оснований. При этом скорость укорочения является лучшим параметром для определения долговечности особи того или иного вида, чем масса тела или частота сердечных сокращений.

Напомним, ранее сообщалось, что секрет долголетия человека нашли в клетках.