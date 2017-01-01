Землетрясение в Калифорнии испортило прогнозы сейсмологов

Теперь прогнозировать новые землетрясения станет сложнее.

Американские исследователи рассказали о необычных свойствах мощных землетрясений в Южной Калифорнии, которые произошли четвертого и пятого июля 2019 года. По словам ученых, они породили сложную сеть разломов, которые делают сейсмическую опасность в регионе более непредсказуемой. Об этом пишет издание Live Science.

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По словам ученых, вероятность, что после одного сильного землетрясения ударит еще одно, более мощное, составляет всего пять процентов. Именно это произошло в малонаселенном районе, который располагается в 196 километрах от Лос-Анджелеса. 4 июля здесь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4, за которыми последовало несколько более слабых. Через день, пятого июля, произошло новое землетрясение магнитудой 7,1, которое оказалось в 11 раз мощнее предшествующего.

Сеть трещин, или зона разлома, где возникли подземные толчки, располагается на Северо-Американской плите, которая сталкивается с Тихоокеанской плитой. Здесь находится множество разрывов, многие из которых залегают на глубине и неизвестны ученым. Они пересекают друг друга под различными углами. Геологи сообщают, что первое землетрясение вызвало смещение горных пород вдоль сразу двух перпендикулярных разломов, что является очень необычным явлением.

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По словам Мишель Кук (Michele Cooke), геолога из Массачусетского университета, сложная сеть сдвигов затрудняет прогнозы будущей сейсмической активности, которая может затрагивать более обширную территорию. Кроме того, новые землетрясения начинают происходить не вдоль разлома Сан-Андреас, а в Восточнокалифорнийской зоне сдвига.

Напомним, ранее сообщалось, что в США зафиксировали ледяное землетрясение.