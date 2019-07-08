Mars Express заснял пылевые бури на Красной планете

На Марсе бушуют бури.

В северном полушарии Марса бушуют пылевые бури, демонстрирует новая серия снимков, сделанных при помощи орбитального марсианского аппарата Mars Express.

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Аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) запечатлел зрелищные виды на множественные бури, разыгрывающиеся возле северного полюса Красной планеты на протяжении последних нескольких месяцев.

«В настоящее время в северном полушарии Марса царствует весна, поэтому в нем наблюдаются облака из водяного льда, а также небольшие пылевые бури вдоль линии сезонно отступающей к северу полярной ледяной шапки, - указали представители ЕКА в минувший четверг, 4 июля, в заявлении, сопровождавшем эти новые снимки.

Зонд Mars Express «наблюдал по крайней мере восемь различных бурь на краю северной ледяной шапки между 22 мая и 10 июня, которые формировались и исчезали очень быстро – примерно в течение 1-3 суток», - добавили представители ЕКА.

Буря на Марсе ESA

Такие бури не всегда являются столь непродолжительными и не всегда носят лишь локальный характер. Летом прошлого года марсианская песчаная буря разбушевалась в окрестностях экватора и вскоре переросла в глобальное событие, окутав пылевым саваном всю Красную планету на несколько недель. В результате марсианский ровер НАСА Opportunity остался без солнечного света, который он использовал в качестве основного источника энергии, и его миссия подошла к концу.

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Некоторые из этих новых снимков, сделанных при помощи аппарата Mars Express, демонстрируют бури локального характера, которые направляются к югу, со стороны северной полярной шапки к гигантским вулканам Олимп и Элизий.

Когда эти бури достигают вулканов, то «прежде сформировавшиеся облака начинают испаряться, поскольку воздушные массы нагреваются за счет входящих потоков пыли», указали представители ЕКА.

Аппарат Mars Express прибыл к Красной планете в декабре 2003 г., всего лишь за несколько недель до того, как роверы Opportunity и Spirit коснулись поверхности Марса.

Напомним, ранее на Марсе завершилась самая масштабная пылевая буря.