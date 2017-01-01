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Ученые нашли странные следы жизни на Земле

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Организмам 2,5 миллиарда лет.
Цианобактерии
Цианобактерии
livescience.com

Ученые обнаружили следы необычных организмов возрастом 2,5 миллиарда лет. Они, вероятно, относятся к цианобактериям, но обладают очень крупными размерами и необычными формами. Об этом сообщает издание Live Science.

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Крошечные окаменелости (микрофоссилии) принадлежали существам, которые жили за 100-200 миллионов лет до кислородной катастрофы — относительно резкого и глобального изменения состава атмосферы Земли, в которой появился кислород. Великое окислительное событие произошло около 2,45 миллиарда лет назад. До сих пор исследователи описали только четыре случая нахождения микрофоссилий, датированных тем периодом времени.

В настоящее время размер большинства цианобактерий достигает 5-10 микрометров, а самые крупные вырастают до 60 микрометров. Однако некоторые из найденных организмов достигают 100 микрометров в поперечнике. Кроме того, отдельные клетки имеют странные выпячивания, которые могли возникнуть в результате «почкования» (бесполого размножения). В настоящее время цианобактерии не почкуются, поэтому ученые не могут точно определить природу этих выростов.

Напомним, ранее сообщалось, что в кишечнике человека нашли почти две тысячи неизвестных бактерий.

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Теги: жизнь, бактерии
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