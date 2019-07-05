Мужчина заснял странное существо с крыльями и щупальцами

На такое даже смотреть страшно.

Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх. Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его «пришельцем». Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Тоа не смог определить вид животного, однако предположил, что скорее всего это мотылек, который относится к семейству Arctiinae и обладает схожими чертами с бабочкой-медведицей (Creatonotos gangis). Она напоминает гибрид моли и паука и обладает несколькими щупальцами, которые производят феромоны для привлечения партнеров.

Подобное насекомое с щупальцами уже попадало на видео ранее.

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