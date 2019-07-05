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Мужчина заснял странное существо с крыльями и щупальцами

Комментариев: 3
На такое даже смотреть страшно.
Насекомое с щупальцами
Насекомое с щупальцами
Скриншот видео

Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх. Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его «пришельцем». Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Тоа не смог определить вид животного, однако предположил, что скорее всего это мотылек, который относится к семейству Arctiinae и обладает схожими чертами с бабочкой-медведицей (Creatonotos gangis). Она напоминает гибрид моли и паука и обладает несколькими щупальцами, которые производят феромоны для привлечения партнеров.

Подобное насекомое с щупальцами уже попадало на видео ранее.

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Теги: видео, насекомое
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.07.2019, 09:48
Оценка:  0
гость
Аэро-моль-квадро-член.
QWERTY80    05.07.2019, 09:40
Оценка:  -2
QWERTY80
Вот феромоны и привлекли этого жукоеба)))
КирК    05.07.2019, 09:34
Оценка:  0
КирК
цей новий вид називається Момент чи Суперклей
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