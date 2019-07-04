Молоко может спасти от рака и диабета - ученые

Молочные продукты оказались очень полезными.

Исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе пришли к выводу, что потребление молока и молочных продуктов снижает риск развития рака и диабета.

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Учёные обобщили результаты 14 научных исследований. В то же время во многих странах снизилось потребление молокопродуктов, после того, как их польза начала подвергаться сомнению.

Как оказалось, молоко и молокопродукты могут предотвратить ряд хронических заболеваний, если употреблять их правильно. Кроме того, молоко делает детские кости крепкими, а мышцам пожилых людей помогает избежать дряхления. Чтобы получить пользу, надо потреблять молоко и молочные продукты с низкой жирностью.

Напомним, ранее сообщалось, что молоко признали эликсиром жизни.

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