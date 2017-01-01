Глобальное потепление сместило экосистемы на сотни километров

Некоторые зоны сместились на 600 километров на север.

В наши дни живая природа по всему миру находится под сильным влиянием антропогенных факторов, включая глобальное потепление. Специалистам из Университета Небраски-Линкольна удалось оценить, как именно экосистемы реагируют на внешнее воздействие. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Читай также: Глобальное потепление ослабило Гольфстрим

В качестве основы для анализа использовались данные численности птиц, населяющих американские Великие равнины, простирающиеся от Техаса до Северной Дакоты. Исследователи разделили более 400 их видов на несколько групп в зависимости от массы тела, а затем проанализировали, как каждая группа представлена в том или ином регионе. По словам ученых, это распределение послужило своеобразной идентификационной меткой каждой экосистемы.

Сравнение данных, собранных в течение 46 лет, продемонстрировало, что за последние десятилетия экосистемы быстро сдвигались к северу.

По сравнению с 1970 годом самая северная граница изученных экосистем переместилась почти на 600 км, а самая южная — на 250 км.

Главной движущей силой этих изменений было глобальное потепление, однако свою роль также играли переустройство сельскохозяйственных земель, разрастание городов и развитие энергетики, указывает команда.

Читай также: Глобальное потепление идет по худшему сценарию - эксперты

Исследователи надеются, что их работа станет основой для инструмента раннего оповещения, который поможет защитникам природы и управляющим земельными ресурсами подготовиться к грядущим изменениям за десятилетия до того, как они произойдут. В дальнейшем команда планирует расширить географический охват анализа, включив в него леса и горные хребты.

Климатические изменения затрагивают не только дикую природу, но и сельское хозяйство. Многие традиционные культуры будет непросто выращивать в условиях изменившегося климата, уверены эксперты. Например, уже в ближайшие десятилетия человечество рискует остаться без кофе, шоколада и клубники.

Напомним, ранее ученые заявили, что глобальное потепление могут остановить триллион деревьев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.