Астероид Оумуамуа оказался вполне естественным объектом

Это точно не искусственный объект.

Астрономы, изучающие первый в истории межзвездный астероид Оумуамуа пришли к выводу, что все его свойства можно объяснить в рамках предположения о том, что это планетезималь, выброшенная из своей системы, а не искусственно созданный объект. Статья опубликована в журнале Nature.

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Первый межзвездный объект 1I/’Oumuamua был открыт 18 октября 2017 года при помощи телескопов сети Pan-STARRS на Гавайях. Изначально его посчитали межзвездной кометой, которая получила обозначение С/2017 U1 (PANSTARRS), однако дальнейшие наблюдения с помощью телескопа VLT в Европейской южной обсерватории показали, что объект не имеет комы. После этого кометный индекс «C» в названии поменяли на астероидный «А», а затем дали объекту официальное имя Оумуамуа (’Oumuamua), что в переводе с гавайского может означать «разведчик» или «посланец издалека». Анализ данных показал, что астероид имеет скорость около 26 километров в секунду относительно Солнца, прибыл к нам из точки, близкой к солнечному апексу в созвездии Лиры, движется по незамкнутой гиперболической траектории и вскоре покинет Солнечную систему.

Группа астрономов во главе с Мэтью Найтом (Matthew Knight) проанализировала все данные наблюдений за астероидом при помощи наземных и космических обсерваторий. Предполагается, что этот объект имеет вытянутую эллипсоидную форму, похожую на сигару, или похож на сплющенный эллипсоид, с эффективным диаметром около 98 метров. Период его вращения вокруг своей самой короткой оси составляет 8,67 часа, а вокруг длинной оси — 54,48 часа. Не существует доказательств наличия пыли микрометрового размера вблизи Оумуамуа, а также газовой комы, которая могла бы содержать CN, H2O, CO и CO2, однако существует ненулевая вероятность наличия этих веществ в малых концентрациях, которые не получилось измерить, как не удалось бы и зафиксировать пыль с размерами зерен более миллиметра. Поверхность объекта имеет красноватый цвет, похожий на окраску некоторых комет, астероидов D-типа и транснептуновых объектов, что может говорить о наличии слоя, богатого органическими веществами, такими как толины, образовавшимися под действием космических и галактических лучей, или указывать на сильно выветренную и богатую минералами, содержащими железо, поверхность.

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Не так давно выяснилось, что объект испытывает дополнительное ускорение (около 4,92×10−6 м/с2), которое нельзя объяснить ни гравитацией Солнца и планет, ни воздействием солнечного ветра. Исследователи пришли к выводу, что Оумуамуа разгоняется за счет выбросов летучих веществ, испаряющихся со скоростью килограмм в секунду под действием излучения Солнца. Стоит отметить, что данные наблюдений говорят о крайне малой активности объекта, которая в 15 раз меньше той, что наблюдается у многих комет, однако аномально малой ее назвать нельзя.

Предполагается, что в прошлом Оумуамуа представлял собой планетезималь и был выброшен из своей системы из-за гравитационного влияния крупного тела, такого как планета-гигант или родительская звезда около двух миллиардов лет назад. Авторы работы заключили, что практически все свойства объекта можно объяснить не прибегая к версии его искусственного происхождения, поэтому ее можно больше не рассматривать.

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