Заводы и машины поднимают температуру до опасных пределов

Всего 2 градуса негативно скажутся на климате.

В 2015 году правительства всего мира подписали Парижское соглашение, по которому обещали принимать меры по снижению углекислого газа в атмосфере Земли. Тогда был установлен предел повышения температуры воздуха, за который нельзя было выйти. Теперь климатологи из США подсчитали: существующие промышленные предприятия и автомобили уже вырабатывают столько парникового газа, что предел гарантированно будет достигнут.

Читай также: Годовщина аварии в Чернобыле: ТОП-7 самых крупных радиационных катастроф

Допустить нельзя было повышения средней температуры воздуха на Земле на 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. «Держать» температуру обязательно нужно в пределах «намного ниже» 2 °C. В Парижском соглашении говорилось, что такое повышение температуры в этом столетии может привести к катастрофам: наводнениям, штормам и др.

Исследователи подсчитали, что на сегодняшний день промышленные предприятия, электростанции и автомобили выбрасывают почти 658 гигатонн углекислого газа в год. А для повышения температуры на 1,5 °C достаточно лишь 580 гигатонн. Чтобы снизить риски необходимо в ближайшее время вывести из эксплуатации все эти предприятия и добиться нулевого уровня выбросов.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление делает ураганы более опасными.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.